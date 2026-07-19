Paolla Oliveira e Iza participaram de festa na quadra da escola - Wagner Rodrigues/Divulgação Imperatriz

Paolla Oliveira e Iza participaram de festa na quadra da escola Wagner Rodrigues/Divulgação Imperatriz

Publicado 19/07/2026 10:29

Rio - A Imperatriz Leopoldinense realizou o seu tradicional "arraiá", na noite de sábado (18), em Ramos, na Zona Norte. Com entrada gratuita, a festa contou com a presença de Iza e Paolla Oliveira, além de show de forró, apresentações de quadrilhas da região e barraquinhas de comidas típicas.

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"O 'arraiá' já faz parte do nosso calendário. É uma celebração deliciosa, que reúne as famílias de nossa comunidade, com muita diversão. Os componentes aproveitam muito. Principalmente na hora de dançar a quadrilha, é sempre maravilhoso", destacou a presidente da Imperatriz, Catia Drumond.

E a quadrilha foi mais um ano comandada por Iza, rainha da escola, que fez questão de tirar fotos com o público. Já Paolla Oliveira, ex-rainha da Grande Rio, conheceu pela primeira vez a quadra.

Em 2027, a Imperatriz Leopoldinense levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira. A escola será a quarta a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro.