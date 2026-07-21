A Unidos de Vila Isabel anunciou Dominique Aquino como nova musa da escola para o Carnaval 2027Reprodução / Divulgação

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Carolina Irigoyen
Rio - A Unidos de Vila Isabel anunciou Dominique Aquino como nova musa da escola para o Carnaval 2027. Nascida em Vila Isabel, na Zona Norte, a influenciadora passa a integrar oficialmente os quadros da azul e branca.
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A Unidos de Vila Isabel anunciou Dominique Aquino como nova musa da escola para o Carnaval 2027 - Reprodução / Divulgação
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A Unidos de Vila Isabel anunciou Dominique Aquino como nova musa da escola para o Carnaval 2027 - Reprodução / Divulgação

A escolha tem um significado especial para Dominique, que cresceu acompanhando a ligação da família com a agremiação. O pai e os tios desfilaram por anos como passistas da escola, tradição que agora ganha um novo capítulo.

"Receber esse convite é a realização de um sonho. A Vila Isabel faz parte da minha história desde criança e também da história da minha família. Estou me preparando para representar a Vila da melhor maneira possível, não apenas na avenida, mas também ao longo de toda essa caminhada", afirmou.
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Dominique estreou na Marquês de Sapucaí pela Vila Isabel no último Carnaval, quando desfilou em um dos carros alegóricos da escola. Agora, retorna à avenida ocupando o posto de musa.

A Vila Isabel será a quarta escola a desfilar no domingo, 7 de fevereiro, com o enredo "Torto Arado – Sobre a Terra Há de Viver Sempre o Mais Forte", inspirado no romance de Itamar Vieira Junior.

* Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa