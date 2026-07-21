A Unidos de Vila Isabel anunciou Dominique Aquino como nova musa da escola para o Carnaval 2027 - Reprodução / Divulgação

A Unidos de Vila Isabel anunciou Dominique Aquino como nova musa da escola para o Carnaval 2027Reprodução / Divulgação

Publicado 21/07/2026 10:25 | Atualizado 21/07/2026 14:41

Rio - A Unidos de Vila Isabel anunciou Dominique Aquino como nova musa da escola para o Carnaval 2027 . Nascida em Vila Isabel, na Zona Norte, a influenciadora passa a integrar oficialmente os quadros da azul e branca.

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A escolha tem um significado especial para Dominique, que cresceu acompanhando a ligação da família com a agremiação. O pai e os tios desfilaram por anos como passistas da escola, tradição que agora ganha um novo capítulo.



"Receber esse convite é a realização de um sonho. A Vila Isabel faz parte da minha história desde criança e também da história da minha família. Estou me preparando para representar a Vila da melhor maneira possível, não apenas na avenida, mas também ao longo de toda essa caminhada", afirmou. A escolha tem um significado especial para Dominique, que cresceu acompanhando a ligação da família com a agremiação. O pai e os tios desfilaram por anos como passistas da escola, tradição que agora ganha um novo capítulo."Receber esse convite é a realização de um sonho. A Vila Isabel faz parte da minha história desde criança e também da história da minha família. Estou me preparando para representar a Vila da melhor maneira possível, não apenas na avenida, mas também ao longo de toda essa caminhada", afirmou.





Dominique estreou na Marquês de Sapucaí pela Vila Isabel no último Carnaval, quando desfilou em um dos carros alegóricos da escola. Agora, retorna à avenida ocupando o posto de musa.



A Vila Isabel será a quarta escola a desfilar no domingo, 7 de fevereiro, com o enredo "Torto Arado – Sobre a Terra Há de Viver Sempre o Mais Forte", inspirado no romance de Itamar Vieira Junior.



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* Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa