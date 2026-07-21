Daiana Nogueira, nova musa da UPM - Divulgação

Daiana Nogueira, nova musa da UPMDivulgação

Publicado 21/07/2026 13:06 | Atualizado 21/07/2026 14:36

Cria da Zona Oeste, ela iniciou sua história no samba como forma de garantir o sustento da família. Ao longo dos anos, construiu carreira como bailarina e influenciadora.

O convite para integrar o quadro de musas da UPM representa a realização de um sonho antigo. "Entre tantos convites que recebi ao longo da minha trajetória, a Unidos de Padre Miguel sempre ocupou um lugar especial no meu coração. Hoje, viver esse sonho é motivo de muita gratidão. Vou honrar esse pavilhão e representar todas as mulheres que acreditam na força da perseverança", destaca Daiana.

A apresentação oficial acontecerá no próximo domingo (26), durante a feijoada da escola.