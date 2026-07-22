Enredo de 2027 homenageia a memória de MonarcoDivulgação
A inscrição aconteceu durante uma roda de samba aberta ao público, realizada na quadra. O evento reuniu os segmentos da escola e contou com a presença da viúva de Monarco, Olinda.
Antes do início da programação, a azul e branco prestou uma homenagem à cantora Débora Cruz, que morreu nesta terça-feira (21), com um minuto de silêncio e aplausos em reconhecimento à sua trajetória e contribuição ao samba.
“Monarco faz parte da alma da Portela. Era natural que um enredo como esse despertasse tanto interesse e inspirasse tantos compositores. Recebemos uma safra de altíssimo nível, que demonstra o respeito e o carinho que o mundo do samba tem por esse mestre”, afirmou.
A Portela promoveu mudanças no regulamento do concurso com o objetivo de tornar a disputa mais acessível e equilibrada. Entre as principais medidas estão a redução dos custos para as parcerias, com isenção da taxa de inscrição, além da limitação da estrutura de palco e da proibição de camisas, bandeiras, faixas e outros elementos de identificação das torcidas organizadas e comercializadas. Vale lembrar que todas as obras estão disponíveis no YouTube da Portela.
Os compositores iniciam a disputa no próximo domingo (26). Confira o calendário:
26 de julho, domingo – Apresentação com cortes
2 de agosto, domingo – Chave Branca
16 de agosto, domingo – Chave Azul
23 de agosto, domingo – Junção das chaves
30 de agosto, domingo – Semifinal
4 de setembro, sexta-feira – Final
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