Enredo de 2027 homenageia a memória de Monarco - Divulgação

Enredo de 2027 homenageia a memória de MonarcoDivulgação

Publicado 22/07/2026 09:40 | Atualizado 22/07/2026 09:43

Rio - A Portela divulgou, na noite desta terça-feira (21), os 36 sambas concorrentes para 2027. As obras foram compostas para o enredo “Ao mestre, com carinho”, desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros em homenagem ao baluarte Monarco (1933 - 2021) , ex-presidente de honra da escola e um dos maiores símbolos da história do Samba.

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A inscrição aconteceu durante uma roda de samba aberta ao público, realizada na quadra. O evento reuniu os segmentos da escola e contou com a presença da viúva de Monarco, Olinda.



Antes do início da programação, a azul e branco prestou uma homenagem à cantora Débora Cruz, que morreu nesta terça-feira (21), com um minuto de silêncio e aplausos em reconhecimento à sua trajetória e contribuição ao samba. A inscrição aconteceu durante uma roda de samba aberta ao público, realizada na quadra. O evento reuniu os segmentos da escola e contou com a presença da viúva de Monarco, Olinda.Antes do início da programação, a azul e branco prestou uma homenagem à cantora Débora Cruz, que morreu nesta terça-feira (21), com um minuto de silêncio e aplausos em reconhecimento à sua trajetória e contribuição ao samba.

O presidente da Portela, Júnior Escafura, destacou o envolvimento dos compositores com o tema escolhido.



“Monarco faz parte da alma da Portela. Era natural que um enredo como esse despertasse tanto interesse e inspirasse tantos compositores. Recebemos uma safra de altíssimo nível, que demonstra o respeito e o carinho que o mundo do samba tem por esse mestre”, afirmou.



A Portela promoveu mudanças no regulamento do concurso com o objetivo de tornar a disputa mais acessível e equilibrada. Entre as principais medidas estão a redução dos custos para as parcerias, com isenção da taxa de inscrição, além da limitação da estrutura de palco e da proibição de camisas, bandeiras, faixas e outros elementos de identificação das torcidas organizadas e comercializadas. Vale lembrar que todas as obras estão disponíveis no YouTube da Portela.



Os compositores iniciam a disputa no próximo domingo (26). Confira o calendário:



26 de julho, domingo – Apresentação com cortes

2 de agosto, domingo – Chave Branca

16 de agosto, domingo – Chave Azul

23 de agosto, domingo – Junção das chaves

30 de agosto, domingo – Semifinal

4 de setembro, sexta-feira – Final