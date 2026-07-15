Aos 53 anos, ex-galã de novelas faz ensaio nu - Sergio Santoian/Reprodução Instagram

Aos 53 anos, ex-galã de novelas faz ensaio nuSergio Santoian/Reprodução Instagram

Publicado 15/07/2026 16:05

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Responsável pelas fotos, o fotógrafo Sergio Santoian destacou a importância de Nico para o público LGBTQIA+. "Clássicos são clássicos... e eternos! Tive o prazer de fotografar alguém que permeia o imaginário de toda uma geração de homens gays", escreveu.O ator também comentou o momento que vive. "Orgulho do caminho percorrido e com a certeza absoluta de que o melhor momento é o agora", afirmou.Conhecido por trabalhos em novelas como "Olho no Olho", "Malhação" e "Maria Esperança", Nico já havia estampado um ensaio para a revista G Magazine nos anos 1990, tornando-se um dos primeiros artistas famosos a posar nu para a publicação.Longe das novelas desde "Amor e Revolução", exibida pelo SBT em 2011, Nico Puig atualmente se dedica a projetos nas áreas de design, mobiliário e metalurgia. Desde 2016, ele também tornou público o relacionamento de longa data com o produtor Jeff Lattari.