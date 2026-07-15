Maya Massafera surge com rosto inchado após procedimento estético - Reprodução Instagram

Maya Massafera surge com rosto inchado após procedimento estéticoReprodução Instagram

Publicado 15/07/2026 16:55

"Gente, acho que meu rosto nunca inchou tanto em toda a minha vida sem fazer cirurgia", contou, antes de explicar que o tratamento exige uma renovação intensa da pele.

Apesar da aparência, Maya garantiu que não há motivo para preocupação e afirmou que tudo ocorreu conforme o previsto durante o procedimento.

A influenciadora também respondeu às perguntas de seguidores sobre a frequência com que realiza intervenções estéticas. Segundo ela, os procedimentos fazem parte do processo de feminização facial iniciado após a transição de gênero.

"O pior é que eu canso, mas sou uma mulher trans que transicionou com 40 e poucos anos. Eu preciso fazer essas coisas porque quero ficar com o rosto lisinho. Tudo está como o esperado", declarou.