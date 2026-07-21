Marisa Monte recebe homenagem na USP - Reprodução/YouTube

Marisa Monte recebe homenagem na USPReprodução/YouTube

Publicado 21/07/2026 15:56

Rio – Marisa Monte, de 59 anos, foi homenageada em evento na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), nesta terça-feira (21). Com o tema de “Arte, Direito e Cultura: reflexão, desafios e perspectivas”, a cerimônia ocorreu no Salão Nobre da faculdade, e definiu o início das celebrações do bicentenário da instituição.



A mesa de abertura do evento, na qual participou Marisa Monte, foi composta pelo reitor da USP, professor Aluísio Segurado; a diretora da FDUSP, professora Ana Elisa Bechara; a professora da Faculdade de Medicina, Ludhmila Hajjar; e o superintendente de Relações Internacionais, professor Heleno Torres.



Para além disso, a data contou com uma apresentação musical, e com a presença dos filhos da cantora, Mano Wladimir e Helena.



A artista é “Doutora Honoris Causa” pela USP, e foi a terceira mulher a receber o título da instituição. Para além disso, ela também atua como embaixadora do programa USP Diversa, que oferece bolsas de estudos para estudantes de graduação vindos do ensino público em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa