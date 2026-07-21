Marisa Monte recebe homenagem na USPReprodução/YouTube
A mesa de abertura do evento, na qual participou Marisa Monte, foi composta pelo reitor da USP, professor Aluísio Segurado; a diretora da FDUSP, professora Ana Elisa Bechara; a professora da Faculdade de Medicina, Ludhmila Hajjar; e o superintendente de Relações Internacionais, professor Heleno Torres.
Para além disso, a data contou com uma apresentação musical, e com a presença dos filhos da cantora, Mano Wladimir e Helena.
A artista é “Doutora Honoris Causa” pela USP, e foi a terceira mulher a receber o título da instituição. Para além disso, ela também atua como embaixadora do programa USP Diversa, que oferece bolsas de estudos para estudantes de graduação vindos do ensino público em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
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