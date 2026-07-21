Kenya Sade curte férias na Itália com Thamyres Donadio - Reprodução/Instagram

Kenya Sade curte férias na Itália com Thamyres DonadioReprodução/Instagram

Publicado 21/07/2026 16:36

Rio - Kenya Sade , de 33 anos, deu início às férias com uma viagem para Veneza, na Itália, acompanhada da mulher, Thamyres Donadio. A apresentadora da TV Globo compartilhou fotos nas redes sociais do período de descanso.

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"Este perfil está oficialmente em férias. A mami merece", afirmou ela.

Contratada da emissora desde 2022, Kenya Sade integra o time que faz coberturas de grandes festivais como o Lollapalooza, Rock in Rio e The Town. Ela também foi repórter dos bastidores do programa "The Masked Singer Brasil" em 2023.