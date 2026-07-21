Isabelle Nogueira respondeu pergunta de fãs sobre sua vida amorosa - Reprodução / Instagram

Isabelle Nogueira respondeu pergunta de fãs sobre sua vida amorosaReprodução / Instagram

Publicado 21/07/2026 14:04 | Atualizado 21/07/2026 14:21

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"Eu falei que não ia mais noivar, que um dia eu ia surgir, em nome de Jesus, casada. (...) Nem que eu passe anos conhecendo uma única pessoa, o meu próximo status é a certeza do meu relacionamento, da minha eternidade com aquela pessoa, que é, se Deus quiser, o meu casamento", declarou.A influenciadora explicou que decidiu agir com mais cautela depois de enfrentar frustrações na vida amorosa. "Eu já sofri muito, gente. Já derramei muitas lágrimas, já me decepcionei demais, já me frustrei muito. Hoje eu tenho muita gentileza comigo porque eu sei os meus limites", afirmou.