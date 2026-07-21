Isabelle Nogueira respondeu pergunta de fãs sobre sua vida amorosaReprodução / Instagram
"Eu falei que não ia mais noivar, que um dia eu ia surgir, em nome de Jesus, casada. (...) Nem que eu passe anos conhecendo uma única pessoa, o meu próximo status é a certeza do meu relacionamento, da minha eternidade com aquela pessoa, que é, se Deus quiser, o meu casamento", declarou.
A influenciadora explicou que decidiu agir com mais cautela depois de enfrentar frustrações na vida amorosa. "Eu já sofri muito, gente. Já derramei muitas lágrimas, já me decepcionei demais, já me frustrei muito. Hoje eu tenho muita gentileza comigo porque eu sei os meus limites", afirmou.
Isabelle também comentou que costuma receber perguntas sobre sua vida afetiva e disse entender o interesse do público por casais nas redes sociais. Ainda assim, afirmou que prefere manter esse lado da vida longe dos holofotes.
"Meu amor-próprio, minha paz em primeiro lugar. Eu sei os meus limites, as dores que eu já tive, então eu sei muito bem os passos que eu dou", disse. Ela ainda relembrou um episódio em que precisou desmentir um suposto romance criado por internautas e afirmou que não pretende voltar a expor esse tipo de situação.
Dançarina, empresária e influenciadora, Isabelle ganhou projeção nacional ao conquistar o terceiro lugar no BBB 24 e por seu antigo posto como cunhã-poranga no Boi Garantido.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa