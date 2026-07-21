Pedro, de 12 anos, é filho de Alinne Moraes com o diretor Mauro Lima - Reprodução/Instagram

Pedro, de 12 anos, é filho de Alinne Moraes com o diretor Mauro LimaReprodução/Instagram

Publicado 21/07/2026 13:59 | Atualizado 21/07/2026 14:26

Rio – Alinne Moraes, de 43 anos, compartilhou registros do filho, Pedro, de 12, nas redes sociais nesta terça-feira (21). Ele é fruto do relacionamento de 14 anos da atriz com o ex-marido, o cineasta Mauro Lima, de 58. Ela abriu álbum de fotografias no Instagram, no qual mostrou momentos recentes entre a descontração e o trabalho, com imagens de festa junina, natureza e ao lado das amigas.



Na publicação, ela também trouxe uma foto na qual aparece ao lado do filho quando ele era mais novo, e publicou imagens do dia a dia com ele, visitando uma livraria e assistindo a um jogo da Copa do Mundo de 2026. Além disso, Alinne destacou o crescimento de Pedro, comparando a altura atual dele com fotos antigas.



A atriz, ainda, trouxe vídeos ao lado de Giovanna Grigio e Renata Sorrah, que interpretam, respectivamente, sua filha e mãe, em nova novela das 19h da TV Globo “Por Você”, que tem previsão de estreia para agosto. No folhetim, Alinne irá viver a vilã Vanessa.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa