Wanessa Camargo - Divulgação

Wanessa CamargoDivulgação

Publicado 06/07/2026 05:00

Rio - Wanessa Camargo está em uma fase de renovação na carreira e na vida pessoal. Aos 43 anos, a cantora se prepara para lançar o audiovisual do show "Metamorfose", projeto que reúne sucessos, músicas inéditas e a participação da ex-RBD Maitê Perroni. No amor, ela também celebra um novo momento ao lado do ator Bruno Bevan e afirma que passou a buscar relações mais maduras e verdadeiras.

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"Nessa fase da vida, eu procuro nas minhas relações, e não só nas amorosas, mas também nas amizades e nas relações de trabalho, relações onde eu possa ser eu mesma, inteira, sem máscara, sem esforço para caber em algum lugar. Eu procuro maturidade, verdade, parceria e leveza. E procuro viver as relações sem idealizar tanto as coisas, sabe? Olhar para a verdade e enxergar beleza nela, sem precisar romantizar ou idealizar tudo. Hoje eu valorizo isso: o que é real, consistente", diz.



A artista também cita uma reflexão recente que compartilhou nas redes sociais, na qual escreveu que "ser amada não precisa doer". Ao falar sobre o tema, Wanessa explica a importância de uma relação saudável. "Tenho aprendido que o amor saudável acolhe, traz segurança emocional, leveza… e tem sido uma descoberta muito linda viver isso", afirma ela, que assumiu o namoro com Bruno em abril deste ano, depois dos dois terem sido flagrados juntos durante o Carnaval. Antes do ator, a cantora havia se relacionado com Dado Dolabella. O romance chegou ao fim em fevereiro do ano passado.

Na carreira, Wanessa também se prepara para revisitar a própria história de forma especial. Gravado em novembro do ano passado, o audiovisual de "Metamorfose", com previsão de lançamento para agosto, reúne canções que marcaram diferentes fases de sua trajetória na música.

"Esse ano eu celebro esses 25 anos de carreira lançando o audiovisual do meu show 'Metamorfose', que foi um projeto lindo, um show especial. São duas horas de show, cantando os maiores sucessos da minha carreira e contando essa história em atos. É um projeto que celebra tudo o que eu vivi nesses anos junto com os meus fãs. Também tem a participação da Maitê Perroni, músicas inéditas… Estou muito animada. Acho que vai ser um ano de muito trabalho, divulgando esse audiovisual e rodando o Brasil inteiro", adianta.

Outro movimento recente de Wanessa foi na televisão. A cantora encerrou uma temporada à frente do "TVZ Ao Vivo", no Multishow, ao lado de Gominho, neste mês, como apresentadora. Ela, que já comandou o "Jovens Tardes" (2002), na TV Globo, conta que a atração musical reacendeu o desejo de seguir também por esse caminho profissional.



"Nem eu imaginava que ia gostar tanto de apresentar de novo e voltar para esse lugar. Eu gostei, me senti muito realizada ali. Até porque eu estava falando de algo que eu amo, que é música. Então, quem sabe, né? Se aparecerem outras oportunidades, eu vou abraçar, sim. Foi muito bom poder me reconectar com esse lado meu que estava ali adormecido", declara.

A rotina, no entanto, também trouxe desafios fora dos estúdios. Como mora em São Paulo e gravava no Rio, Wanessa contou que precisou ajustar a agenda para estar mais perto dos filhos, José Marcus, de 14 anos, e João Francisco, de 11, frutos do antigo relacionamento com Marcus Buaiz, e falou sobre a culpa que sente ao tentar equilibrar maternidade e trabalho.



"Eu fazia questão de voltar toda quinta-feira para passar o fim de semana junto, que é quando a gente consegue ter mais tempo de qualidade. Eu, como mãe, acabo sentindo aquela culpa de não estar o tempo inteiro junto. Esse é o grande desafio da maternidade para mim: equilibrar essa culpa. É um exercício constante de equilíbrio e de limpar essa culpa dentro de mim", conta.



Ao comparar o momento atual com o início da carreira, aos 17 anos, Wanessa afirma que a maturidade trouxe mais segurança e menos necessidade de agradar. "Eu ainda me vejo muito empolgada, com muita vontade de aprender, de fazer, de viver coisas novas na minha carreira, de experimentar, me desafiar. É como se eu ainda estivesse nesse looping do começo. Hoje eu tenho menos necessidade de agradar o outro. Me sinto mais segura e conectada com o que realmente importa para mim. A maturidade veio para preencher muitos espaços", conclui.