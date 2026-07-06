Richard Gere posa ao lado da família - Reprodução do Instagram

Richard Gere posa ao lado da famíliaReprodução do Instagram

Publicado 06/07/2026 08:51

Rio - Discreto em relação à vida pessoal, Richard Gere, de 76 anos, compartilhou um clique em família no Instagram, neste sábado (4), dia em que foi comemorada a Independência dos Estados Unidos. Na imagem, o ator aparece ao lado da mulher, Alejandra Silva, com quem é casado desde 2018, e dos filhos do casal: Alexander, de 7 anos, e James, de 5, que tiveram rostinho preservado na publicação.

"Profundamente gratos por uma vida construída entre dois países, duas culturas e tantas pessoas que amamos. Hoje, celebramos a conexão, a família, a amizade e tudo o que nos lembra que o lar não é apenas um lugar, mas as pessoas que carregamos em nossos corações. Feliz 4 de Julho à nossa família e aos nossos amigos em todos os Estados Unidos", escreveu o ator na legenda.

Outro herdeiro de Richard, o ator Homer Gere, de 26 anos, fruto do relacionamento anterior do artista com a atriz Carey Lowell, entretanto, não surgiu no clique. O antigo casal ficou junto de 2002 a 2016.

Considerado um dos maiores galãs de Hollywood, Gere tem papéis marcantes em filmes como "Gigolô Americano (1980)", "Uma Linda Mulher (1990)", "As Duas Faces de um Crime (1996)", "Chicago (2002)" e "Sempre ao Seu Lado (2009)".