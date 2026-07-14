Jojo TodynhoReprodução / Instagram
"Está perfeita [a cicatriz]. Estava com uma bolha", afirmou Jojo ao mostrar uma das axilas.
A artista também explicou por que as marcas apresentam tamanhos diferentes. De acordo com ela, havia mais excesso de pele em um dos lados do corpo antes do procedimento. "Essa aqui ficou maior porque este lado estava maior, de pele", disse.
Satisfeita com o resultado, Jojo destacou que o processo de recuperação ocorre de forma positiva. "Graças a Deus eu tenho uma cicatrização muito boa", declarou.
Apesar da evolução, a cantora revelou que ainda possui limitações para movimentar os braços. Por orientação do período pós-operatório, ela consegue levantá-los apenas até determinada altura e evita esticá-los por completo.
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