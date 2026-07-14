Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Jojo TodynhoReprodução / Instagram

Publicado 14/07/2026 12:49

Rio - Jojo Todynho mostrou, nesta terça-feira (14), as cicatrizes das cirurgias reparadoras que fez após a perda de peso. Nas redes sociais, a cantora exibiu as marcas que seguem da região das axilas até abaixo dos seios e avaliou de forma positiva a recuperação.



"Está perfeita [a cicatriz]. Estava com uma bolha", afirmou Jojo ao mostrar uma das axilas.