Bruna Furlan relatou medo, ansiedade e cansaço emocional ao iniciar nova etapa do tratamento contra o câncerReprodução / Instagram
Na publicação, Bruna explicou que o choro não foi motivado pela sessão em si, mas pela carga emocional que acompanha o tratamento. "Hoje fiz minha primeira sessão de radioterapia. Cheguei em casa e chorei o dia todo, não pela sessão, mas pelo cansaço físico e emocional; pela angústia que eu sinto dentro de mim; pelo medo dos efeitos que ainda estão por vir; pelo desgaste causado por esse processo todo; pela ansiedade por ter minha vida normal de volta; pela solidão que só quem passa por isso entende", escreveu.
Bruna foi diagnosticada com carcinoma mamário invasivo com metástase óssea no fim de 2024 e passou a compartilhar nas redes sociais os bastidores do tratamento. Em abril deste ano, anunciou que entrou em remissão parcial do câncer de mama e em remissão completa da metástase.
No fim de maio, a influenciadora também mostrou aos seguidores a festa que organizou para celebrar o encerramento das sessões de quimioterapia. Na ocasião, definiu o momento como a "primeira comemoração de muitas" e afirmou que a remissão representava um recomeço em sua vida.
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa