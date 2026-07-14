Bruna Furlan relatou medo, ansiedade e cansaço emocional ao iniciar nova etapa do tratamento contra o câncer - Reprodução / Instagram

Bruna Furlan relatou medo, ansiedade e cansaço emocional ao iniciar nova etapa do tratamento contra o câncerReprodução / Instagram

Publicado 14/07/2026 10:22

Rio - Neta de Carlos Alberto de Nóbrega, Bruna Furlan, de 24 anos, usou o story do Instagram, nesta segunda-feira (13), para desabafar sobre o início de uma nova etapa do tratamento contra o câncer de mama. Em um relato emocionado, a influenciadora contou que passou pela primeira sessão de radioterapia e revelou que ao chegar em casa "chorou o dia todo".

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Na publicação, Bruna explicou que o choro não foi motivado pela sessão em si, mas pela carga emocional que acompanha o tratamento. "Hoje fiz minha primeira sessão de radioterapia. Cheguei em casa e chorei o dia todo, não pela sessão, mas pelo cansaço físico e emocional; pela angústia que eu sinto dentro de mim; pelo medo dos efeitos que ainda estão por vir; pelo desgaste causado por esse processo todo; pela ansiedade por ter minha vida normal de volta; pela solidão que só quem passa por isso entende", escreveu. Na publicação, Bruna explicou que o choro não foi motivado pela sessão em si, mas pela carga emocional que acompanha o tratamento. "Hoje fiz minha primeira sessão de radioterapia. Cheguei em casa e chorei o dia todo, não pela sessão, mas pelo cansaço físico e emocional; pela angústia que eu sinto dentro de mim; pelo medo dos efeitos que ainda estão por vir; pelo desgaste causado por esse processo todo; pela ansiedade por ter minha vida normal de volta; pela solidão que só quem passa por isso entende", escreveu.





Bruna foi diagnosticada com carcinoma mamário invasivo com metástase óssea no fim de 2024 e passou a compartilhar nas redes sociais os bastidores do tratamento. Em abril deste ano, anunciou que entrou em remissão parcial do câncer de mama e em remissão completa da metástase.



Na ocasião, definiu o momento como a "primeira comemoração de muitas" e afirmou que a remissão representava um recomeço em sua vida. "São apenas 15 sessões, apenas 15 dias vivendo isso; para mim, uma eternidade. Mas ao fim disso, acabou. Será uma nova vida, um novo corpo, uma nova Bruna", complementou.Bruna foi diagnosticada com carcinoma mamário invasivo com metástase óssea no fim de 2024 e passou a compartilhar nas redes sociais os bastidores do tratamento. Em abril deste ano, anunciou que entrou em remissão parcial do câncer de mama e em remissão completa da metástase. No fim de maio, a influenciadora também mostrou aos seguidores a festa que organizou para celebrar o encerramento das sessões de quimioterapia. Na ocasião, definiu o momento como a "primeira comemoração de muitas" e afirmou que a remissão representava um recomeço em sua vida.