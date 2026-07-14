Mariana Xavier compra apartamento no Rio; mãe da atriz se emocionaReprodução do Instagram
Vídeo: Mariana Xavier compra apartamento e emociona a mãe
'O inimaginável aconteceu', afirmou a atriz
Vídeo: Mariana Xavier compra apartamento e emociona a mãe
'O inimaginável aconteceu', afirmou a atriz
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