Mariana Xavier compra apartamento no Rio; mãe da atriz se emocionaReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Mariana Xavier compartilhou uma conquista pessoal com os fãs por meio do Instagram. Conhecida pelo trabalho como Marcelina na franquia "Minha Mãe é Uma Peça", a atriz comprou um apartamento no Rio de Janeiro, com vista para a praia. Mãe da artista, Etiene Araújo se emocionou ao saber da novidade. O irmão dela, Bruno, também participou do momento especial. 
"Um domingo pra ficar na minha história! O inimaginável aconteceu: a menina sonhadora que começou a fazer teatro com 9 anos de idade no Grajaú Country Club e que nem sabia se um dia conseguiria pagar seus boletos com a carreira de atriz agora tem seu apartamento próprio com vista de cartão postal!", escreveu Mariana na legenda do vídeo. 
"Eu planejei com muito carinho essa surpresa para minha mãe e meu irmão e agora compartilho esse momento emocionante com vocês, que torcem tanto por mim e que, prestigiando meu trabalho, me ajudaram a chegar até aqui! Vale a pena exercer nosso ofício com amor. Vale a pena se reinventar para multiplicar oportunidades. Vale a pena ser paciente, persistente e fiel aos nossos princípios. A aventura da casa nova está só começando!", completou. 
Nos comentários, famosos parabenizaram Mariana pela conquista. "Parabéns, querida! Que te traga muitas alegrias", afirmou Fátima Bernardes. "Tudo, Mari! Você merece demais", disse Alice Wegmann. "Parabéns Mari. Feliz demais por você e sua família", declarou Fabiana Karla.  