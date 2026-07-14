Sabrina Sato aposta em look estiloso e exibe barriguinha da gravidez - Reprodução Instagram

Sabrina Sato aposta em look estiloso e exibe barriguinha da gravidezReprodução Instagram

Publicado 14/07/2026 15:51

Rio - Sabrina Sato encantou os seguidores ao compartilhar novos registros da gravidez nesta segunda-feira (13). Hospedada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, a apresentadora apareceu exibindo a barriguinha em um ensaio improvisado pelos corredores e áreas do hotel.

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Para as fotos, Sabrina escolheu um body preto de um ombro só, combinado com jaqueta de couro e óculos escuros. Em alguns dos cliques, ela aparece acariciando a barriga enquanto posa para a câmera.Aos 45 anos, a apresentadora espera um menino, fruto do casamento com o ator Nicolas Prattes. Ela também é mãe de Zoe, de 7 anos, do relacionamento anterior com Duda Nagle.Sabrina e Nicolas anunciaram a gravidez em junho. Dias depois, o casal realizou um chá revelação e compartilhou com familiares, amigos e seguidores que está à espera de um menino.