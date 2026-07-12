Neymar em torneio de pôquer em Las VegasReprodução de vídeo
Neymar é eliminado de torneio de pôquer em Las Vegas
Atacante perde todas as fichas e tem prejuízo de mais de R$ 50 mil
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Tricolor superou o Esquadrão de Aço por 2 a 0 em amistoso, no Maracanã
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