Neymar em torneio de pôquer em Las Vegas - Reprodução de vídeo

Neymar em torneio de pôquer em Las VegasReprodução de vídeo

Publicado 12/07/2026 15:30

Rio - Eliminado da Copa do Mundo de 2026, Neymar também não teve muita sorte no pôquer. O atacante caiu no primeiro dia do Evento 94 da World Series of Poker, em Las Vegas, e deixou a competição antes da faixa de premiação, com um prejuízo de 10 mil dólares (R$ 51 mil).

O valor foi referente a taxa para participar do Campeonato de No-Limit Hold’em Six-Handed, prova disputada em mesas de no máximo seis jogadores. O brasileiro colocou todas as fichas no centro depois de formar dois pares, mas Vitalijs Korhs já tinha uma trinca de setes.

Sem cartas capazes de reverter a situação, Neymar foi eliminado antes mesmo da abertura do river. O formato da prova também impediu uma segunda tentativa, já que era um torneio "freezeout", modalidade em que o participante não pode comprar novas fichas.

Após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Neymar aproveitou a folga para passar tempo com familiares e amigos nos Estados Unidos. O craque brasileiro jogou golfe em Orlando e também foi visto na Disney com a família, antes de seguir para Las Vegas para disputar o torneio de pôquer.