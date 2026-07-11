Miguel, filho de Cristiano, foi picado por um escorpião no sítio da família - Reprodução / Instagram

Miguel, filho de Cristiano, foi picado por um escorpião no sítio da famíliaReprodução / Instagram

Publicado 11/07/2026 08:55

Rio - O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, usou o Instagram para atualizar o estado de saúde do filho caçula, Miguel, de 3 anos, após o menino ser picado por um escorpião no sítio da família, em Fronteira (MG). Segundo o sertanejo, a criança foi socorrida rapidamente, recebeu o soro antiescorpiônico em menos de uma hora e permanece internada em observação, mas passa bem.

"O Miguel foi picado por um escorpião, mas graças a Deus foi atendido muito rápido. Ele tomou o antídoto em menos de uma hora, o que é muito importante", explicou o artista.



Cristiano contou que Miguel foi levado inicialmente ao posto de saúde da cidade, mas como não havia o soro disponível, a equipe médica identificou uma unidade em Nova Granada (SP), para onde o menino foi encaminhado imediatamente. O cantor agradeceu aos profissionais envolvidos no atendimento e aos bombeiros pelo resgate.



Por precaução, Miguel foi transferido para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), em São José do Rio Preto (SP), onde ficará sob monitoramento por 24 horas, protocolo adotado em casos de picada de escorpião em crianças.



"O Miguel está super bem. Quando eu saí do hospital, ele estava sorrindo, brincando com os médicos e sendo tratado maravilhosamente", afirmou.



O sertanejo também lembrou que o filho nasceu com uma cardiopatia congênita e passou por uma cirurgia corretiva ainda bebê. Apesar disso, explicou que o histórico cardíaco não agravou a situação desta vez. "Como ele teve uma cirurgia 100% corretiva, esse risco praticamente zera em relação à cardiopatia. O risco agora é o mesmo de qualquer criança, que já é extremamente grave quando se trata do escorpião amarelo".



Mesmo com o susto, Cristiano manteve a agenda de shows nesta sexta-feira (10). Segundo ele, a decisão foi tomada em conjunto com a mulher, Paula Vaccari, e com a equipe médica, já que Miguel está estável. "Se ele não estivesse realmente bem, eu não teria cabeça para fazer o show", garantiu.



Ao final do vídeo, o cantor aproveitou para fazer um alerta aos pais sobre a importância do atendimento rápido em casos de acidentes com animais peçonhentos. "Se uma criança sofrer um acidente com escorpião, aranha ou cobra, é correr para o hospital e procurar o soro o quanto antes. Foi isso que fez a diferença para o Miguel. Foi só um susto, e que susto."

Confira:







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Miguel é o filho caçula de Cristiano, da dupla Zé Neto & Cristiano e nasceu em 2023. Ainda nos primeiros meses de vida, ele passou por uma cirurgia para corrigir uma cardiopatia congênita, procedimento considerado bem-sucedido.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa

Miguel é o filho caçula de Cristiano, da dupla Zé Neto & Cristiano e nasceu em 2023. Ainda nos primeiros meses de vida, ele passou por uma cirurgia para corrigir uma cardiopatia congênita, procedimento considerado bem-sucedido.