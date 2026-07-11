Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam sexo do primeiro filho - Reprodução do Instagram

Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam sexo do primeiro filhoReprodução do Instagram

Publicado 11/07/2026 10:13

Rio - Matheus Fernandes e Tamiris Dias descobriram que serão papais de uma menina! A novidade foi anunciada pelo casal, que está junto há 15 anos, por meio de um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira (10). Eles ainda revelaram que o nome da herdeira será Olivia Maria.

"Deus já conhecia esse nome. Sempre foi você. Olivia Maria", escreveu o casal na legenda. No vídeo, Matheus e Tamires exibiram alguns registros do chá revelação. Eles reuniram alguns amigos e familiares no momento especial e descobriram o sexo da neném ao usarem taças para partir o bolo, que era cor-de-rosa por dentro. Matheus e Tamires ficaram radiantes.







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