Gretchen aceitou entrar no Power Couple para mostrar ao público quem o marido realmente é e rebater comentários preconceituosos da internetReprodução / Youtube
Segundo a artista, muitas pessoas associavam a educação e a gentileza do saxofonista a estereótipos sobre orientação sexual. "Eu queria que as pessoas conhecessem ele como ele é gentil. Falavam: 'Esse homem é gay', porque ele é muito gentil, muito educado. São coisas que os homens associam a ser gay. E não é. Ele é um homem muito bem-educado, sabe tratar uma mulher", afirmou.
Gretchen disse que acredita ter alcançado esse objetivo durante o confinamento. "Todo mundo viu aquele homem gentil que cuida", resumiu, ao destacar que também quis mostrar a dinâmica de carinho entre os dois. Ela contou que gosta de preparar o café da manhã do marido, organizar suas roupas e cuidar dele por escolha, e rejeitou que esse comportamento seja confundido com submissão. "Nunca fui submissa. É um carinho. Eu gosto de ser assim", explicou.
Na sequência, Gretchen recordou a passagem por "A Fazenda 5", em 2012, e contou que assumiu espontaneamente o papel de cuidar dos demais participantes. Segundo ela, conhecia os hábitos de cada integrante e organizava o café da manhã de acordo com as preferências de todos.
Durante a entrevista, a artista também revelou que já foi consultada pela Globo sobre uma possível participação no "Big Brother Brasil" e admitiu que aceitaria o convite. "Eu acho que eu faria", disse. Gretchen contou que mudou a forma de enxergar o programa depois de acompanhar a trajetória de Ana Paula Renault na edição deste ano. Para ela, a ex-sister demonstrou maturidade e controle emocional, características que considera fundamentais para enfrentar um confinamento de longa duração. "Ela me deu uma lição sobre BBB", afirmou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa
ATENÇÃO: #SemCensura, Gretchen afirmou que foi convidada para o BBB26 e elogiou Ana Paula Renault. pic.twitter.com/JyMpKsVact— Notícias Recentes (@Noticia_Recente) July 11, 2026