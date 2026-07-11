Influenciador compartilhou print de suposta ameaça de jogador da Seleção - Reprodução/Instagram

Influenciador compartilhou print de suposta ameaça de jogador da SeleçãoReprodução/Instagram

Publicado 11/07/2026 18:07

Rio – O influenciador Rafael Murmura alegou ter sido ameaçado pelo jogador Vinícius Jr., após a publicação de um vídeo no qual expôs uma teoria sobre a atuação do craque na partida do Brasil contra a Noruega, no último domingo (5). O influenciador mostrou um print da suposta fala atribuída ao atacante, na qual o atleta teria ameaçado processar o influenciador.



Murmura teria iniciado uma polêmica em torno do pênalti não cobrado por Vini Jr. durante o jogo. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirma que o jogador não teria realizado a cobrança por ser patrocinado por uma empresa de apostas on-line. Ainda segundo Rafael Murmura, caso o brasileiro tivesse marcado o gol, a bet seria obrigada a pagar uma soma considerável aos apostadores.



O influenciador compartilhou a suposta ameaça de Vini Jr., em reposta às falas sobre a partida, "Se prepara pro processo Rafael, vai precisar provar”.



Neste sábado (11), Rafael Murmura ainda se pronunciou sobre o caso, afirmando que denunciaria o atacante ao Ministério Público. "Você acha que eu tenho medo de pessoas que são do job do futebol? Você se vendeu. A BET Nacional te pagou milhões pra você ficar totalmente aleatório naquele jogo (...) Estou fazendo a denúncia ao Ministério Público, pedindo a quebra do sigilo bancário, quebra do sigilo telefônico e a gente vai saber quem é você! Você é moleque! Agora processa com vontade! Vou acabar com sua vida”, afirmou.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna