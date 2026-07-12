Alice Carvalho - Victor Chapetta / BrazilNews

Alice Carvalho Victor Chapetta / BrazilNews

Publicado 12/07/2026 09:07

Rio - Alice Carvalho desabafou sobre a morte do pai em uma publicação feita no X, antigo Twitter, neste sábado (11). No elenco da atual temporada da série "Sessão de Terapia", do Globoplay, a atriz recordou a relação com o familiar, listou as características dele e falou sobre o luto.

"Meu pai se foi repentinamente esses dias, depois de lutar toda uma vida contra os próprios assombros. Uma coisa bonita que a maturidade traz é o entendimento simples (mas não simplista) diante de alguns casos: os nossos pais são falhos e estão tentando com força fazer o melhor que podem", iniciou o texto.



"Meu pai não tinha recursos emocionais, por diversos motivos, para ser um pai saudável. Isso era ruim porque vivi muitos anos lidando com aproximações e sumiços, aprendendo a sentir amor e raiva de maneira tão volátil quanto ele. Um dia entendi que ele era uma pessoa - além de ser meu pai. Com conflitos e assombros, como eu começava a ter", lembrou.



Alice contou que enxergou na arte uma maneira de se vingar desses sentimentos ruins. "Transformar conflito em estética, ausência em muita presença, coisas assim. Nos meus últimos trabalhos conversei com ele, pedi fotos, ele se animou. O tema da paternidade estava muito presente. Deu tempo!", celebrou a artista.

Em seguida, ela comentou o impacto da ausência dele durante anos na vida dela. "Agradeço muito por ter sido criada por pessoas boas que me deram todos os recursos psíquicos e afetivos para ser uma sujeita direita que acredita que todo torto merece amor. Meu pai era um torto que poderia ser belo, adorável, feio, engraçado, irritante, e… ausente. E sua ausência, por muitos anos, foi a melhor coisa que ele pôde fazer por mim. Para que eu fosse uma sujeita direita, lhe dando presença", apontou.

"Em qualquer lugar do Orun, sinto que sua alma de menino vai ser recebida e celebrada. Outra coisa que sinto é e que o amor se aprende de maneiras tortas, no contraponto, como ele. Não estando, ele me ensinou como é importante estar. Quando esteve, acho que aprendi a ter um coração selvagem como o dele, com alguma lucidez. A vida é bem doida, não percam tempo quando quiserem mudar de ideia sobre o que sentem por alguém. Vale a pena. Um abraço, pai. Agora você vai voar bem alto ouvindo 'Comentário a respeito de John'", finalizou.

Na televisão, Alice ganhou destaque no remake da novela "Renascer", da TV Globo, como Joaninha. Ela também integrou o elenco da novela "Guerreiros do Sol", do Globoplay, e da série "Cangaço Novo", do Prime Video. No cinema, deu vida à Fátima Nascimento em "O Agente Secreto" e interpretará a jogadora Marta na cinebiografia da atleta, com previsão de estreia para 2027.