Três cidadãos chilenos foram presos com documentos falsos, celulares roubados no Leblon - Divulgação PCRJ

Três cidadãos chilenos foram presos com documentos falsos, celulares roubados no LeblonDivulgação PCRJ

Publicado 20/07/2026 08:17

Rio - Três chilenos foram presos no sábado (18) durante uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar nas proximidades do Shopping Leblon, na Zona Sul. Os suspeitos estavam com documentos falsos, celulares roubados e equipamentos usados para retirar alarmes antifurto de roupas.

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Segundo a Polícia Civil, agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira), com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar e do Batalhão Tático de Motocicletas (BTM), realizaram a ação após informações indicarem que um grupo de estrangeiros estaria se deslocando para a região com o objetivo de praticar furtos em estabelecimentos comerciais.



Durante a abordagem, os policiais localizaram um veículo VW Virtus cinza com quatro cidadãos chilenos, sendo dois homens e duas mulheres. Três deles apresentaram documentos que, após consulta ao Núcleo de Cooperação Internacional da Interpol da Polícia Federal, foram confirmados como falsos.



Com os suspeitos, foram apreendidas ferramentas e um dispositivo utilizado para remover alarmes antifurto de roupas. Dois dos conduzidos também estavam com celulares com registro de roubo, um deles levado em uma ocorrência em Vitória da Conquista, na Bahia, e o outro registrado na área da 29ª DP (Madureira).



De acordo com o delegado Álvaro de Oliveira, da 18ª DP, os nomes dos presos ainda não foram confirmados, já que os documentos apresentados por eles eram falsos.



“O problema do nome é que eles justamente apresentaram documentos falsos. Depois eles apresentaram outros documentos também falsos. Para a gente ter certeza dos nomes deles, vão ter que vir a resposta lá do setor da Polícia Federal, porque eles não estavam colaborativos”, afirmou o delegado.



Os quatro estrangeiros foram conduzidos à delegacia. Após a análise individual das condutas, três deles permaneceram presos em flagrante pelos crimes de receptação e uso de documento falso. A quarta conduzida, que teve a identidade confirmada e não apresentou documento falso, foi liberada.



As investigações seguem em andamento para apurar a possível participação dos presos em outros crimes praticados no Rio. Segundo a Polícia Civil, agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira), com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar e do Batalhão Tático de Motocicletas (BTM), realizaram a ação após informações indicarem que um grupo de estrangeiros estaria se deslocando para a região com o objetivo de praticar furtos em estabelecimentos comerciais.Durante a abordagem, os policiais localizaram um veículo VW Virtus cinza com quatro cidadãos chilenos, sendo dois homens e duas mulheres. Três deles apresentaram documentos que, após consulta ao Núcleo de Cooperação Internacional da Interpol da Polícia Federal, foram confirmados como falsos.Com os suspeitos, foram apreendidas ferramentas e um dispositivo utilizado para remover alarmes antifurto de roupas. Dois dos conduzidos também estavam com celulares com registro de roubo, um deles levado em uma ocorrência em Vitória da Conquista, na Bahia, e o outro registrado na área da 29ª DP (Madureira).De acordo com o delegado Álvaro de Oliveira, da 18ª DP, os nomes dos presos ainda não foram confirmados, já que os documentos apresentados por eles eram falsos.“O problema do nome é que eles justamente apresentaram documentos falsos. Depois eles apresentaram outros documentos também falsos. Para a gente ter certeza dos nomes deles, vão ter que vir a resposta lá do setor da Polícia Federal, porque eles não estavam colaborativos”, afirmou o delegado.Os quatro estrangeiros foram conduzidos à delegacia. Após a análise individual das condutas, três deles permaneceram presos em flagrante pelos crimes de receptação e uso de documento falso. A quarta conduzida, que teve a identidade confirmada e não apresentou documento falso, foi liberada.As investigações seguem em andamento para apurar a possível participação dos presos em outros crimes praticados no Rio.

* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci