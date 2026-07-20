PMs tentaram conter a confusão com cassetetes e spray de pimentaReprodução/Rede Social
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a intensidade das brigas, que se espalharam por diferentes pontos da orla, incluindo bares, a faixa de areia e o asfalto.
Outras filmagens mostram policiais militares tentando conter a confusão com spray de pimenta e cassetetes.
Juntou um batalhão pra espancar um argentino em Copacabana pic.twitter.com/EUUxa8e4kP— CARIOCA TV (@CariocasTV) July 20, 2026
Torcedores argentinos agrediram um motoboy na Av Atlântica, em Copacabana, durante uma confusão registrada após a final da Copa do Mundo. pic.twitter.com/urdub89qH0— Informe RJO (@InformeRJO) July 20, 2026
Em nota, a corporação ressaltou que para conter a confusão, os agentes utilizaram os meios necessários. Na ação, dois homens envolvidos na ocorrência foram detidos e encaminhados à 12ª DP (Copacabana). O policiamento chegou a ser reforçado na região.
Em Búzios, na Região dos Lagos, também houve registros de brigas. A cidade é conhecida por receber grande número de turistas argentinos e estrangeiros.
Imagens mostram correria em meio à briga na Rua das Pedras, principal ponto turístico da cidade, e na Praça Santos Dumont, no Centro. Os locais estavam lotados e contavam com tendas e um telão que transmitia a partida. A Argentina perdeu para a Espanha por 1 a 0, com o gol sofrido na prorrogação.
Segundo a PM, equipes 25º BPM (Cabo Frio) atuaram para conter um princípio de tumulto registrado após o término do jogo na Praça Santos Dumont. Em razão da grande concentração de torcedores no município, o policiamento ostensivo já havia sido reforçado desde o início do evento
Argentinos e brasileiros se envolvem em brigas após a final da Copa em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro.— Rafael Fontana (@RafaelFontana) July 20, 2026
A cidade abriga uma das maiores comunidades de argentinos no Brasil, com mais de 5 mil residentes.
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Após o encerramento da partida, os agentes foram acionados para verificar uma confusão nas proximidades, mas ao chegarem ao local, os envolvidos já teriam se dispersado.
Logo em seguida, as equipes receberam uma nova informação sobre outra possível briga em um estabelecimento comercial na Rua das Pedras.
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