PMs tentaram conter a confusão com cassetetes e spray de pimenta - Reprodução/Rede Social

PMs tentaram conter a confusão com cassetetes e spray de pimentaReprodução/Rede Social

Publicado 20/07/2026 06:43 | Atualizado 20/07/2026 09:34





Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a intensidade das brigas, que se espalharam por diferentes pontos da orla, incluindo bares, a faixa de areia e o asfalto. Rio - Torcedores argentinos se envolveram em confusões generalizadas na orla de Copacabana, na Zona Sul, após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo , na noite deste domingo (19). O tumulto gerou correria na região.Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a intensidade das brigas, que se espalharam por diferentes pontos da orla, incluindo bares, a faixa de areia e o asfalto.

Em um dos vídeos, um grupo chega a agredir um entregador, que reage após ter a viseira do capacete quebrada. Ele larga a moto no chão e parte para cima dos torcedores. Ainda durante a confusão, um táxi atinge um dos envolvidos.



Outras filmagens mostram policiais militares tentando conter a confusão com spray de pimenta e cassetetes.

Veja vídeos:

Juntou um batalhão pra espancar um argentino em Copacabana pic.twitter.com/EUUxa8e4kP — CARIOCA TV (@CariocasTV) July 20, 2026 Torcedores argentinos agrediram um motoboy na Av Atlântica, em Copacabana, durante uma confusão registrada após a final da Copa do Mundo. pic.twitter.com/urdub89qH0 — Informe RJO (@InformeRJO) July 20, 2026

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 19º BPM (Copacabana), durante patrulhamento na Avenida Atlântica, intervieram em uma briga ocorrida durante as comemorações pela vitória da Espanha.



Em nota, a corporação ressaltou que para conter a confusão, os agentes utilizaram os meios necessários. Na ação, dois homens envolvidos na ocorrência foram detidos e encaminhados à 12ª DP (Copacabana). O policiamento chegou a ser reforçado na região.



Briga em Búzios



Em Búzios, na Região dos Lagos, também houve registros de brigas. A cidade é conhecida por receber grande número de turistas argentinos e estrangeiros.



Imagens mostram correria em meio à briga na Rua das Pedras, principal ponto turístico da cidade, e na Praça Santos Dumont, no Centro. Os locais estavam lotados e contavam com tendas e um telão que transmitia a partida. A Argentina perdeu para a Espanha por 1 a 0, com o gol sofrido na prorrogação.

Argentinos e brasileiros se envolvem em brigas após a final da Copa em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro.



A cidade abriga uma das maiores comunidades de argentinos no Brasil, com mais de 5 mil residentes.

pic.twitter.com/OXOIbSAwkt — Rafael Fontana (@RafaelFontana) July 20, 2026 Segundo a PM, equipes 25º BPM (Cabo Frio) atuaram para conter um princípio de tumulto registrado após o término do jogo na Praça Santos Dumont. Em razão da grande concentração de torcedores no município, o policiamento ostensivo já havia sido reforçado desde o início do evento



Após o encerramento da partida, os agentes foram acionados para verificar uma confusão nas proximidades, mas ao chegarem ao local, os envolvidos já teriam se dispersado.



Logo em seguida, as equipes receberam uma nova informação sobre outra possível briga em um estabelecimento comercial na Rua das Pedras. Segundo a PM, equipes 25º BPM (Cabo Frio) atuaram para conter um princípio de tumulto registrado após o término do jogo na Praça Santos Dumont. Em razão da grande concentração de torcedores no município, o policiamento ostensivo já havia sido reforçado desde o início do eventoApós o encerramento da partida, os agentes foram acionados para verificar uma confusão nas proximidades, mas ao chegarem ao local, os envolvidos já teriam se dispersado.Logo em seguida, as equipes receberam uma nova informação sobre outra possível briga em um estabelecimento comercial na Rua das Pedras.

Na ocasião, os policiais identificaram um desentendimento entre torcedores, motivado por provocações relacionadas ao resultado do jogo. Depois de cessar a confusão, os torcedores optaram por não registrar o fato na delegacia.