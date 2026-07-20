Um dos presos na operação desta segundaDivulgação
Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) participaram da ação, com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE). Não há informações sobre os nomes dos detidos.
A investigação teve início durante apurações sobre uma rede dedicada à receptação, adulteração e circulação de carros roubados. No decorrer das diligências, os agentes identificaram que os mesmos criminosos usavam esses automóveis em roubos a estabelecimentos comerciais, o que permitiu esclarecer um assalto praticado contra uma farmácia, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste.
As apurações apontaram que o crime foi cuidadosamente planejado, com divisão de tarefas entre os integrantes da quadrilha, uso de armas de fogo e emprego de um veículo adulterado. Além do dinheiro, o principal alvo da ação eram medicamentos de alto valor comercial, especialmente canetas emagrecedoras. Na ocasião, diversas unidades do produto foram levadas, causando prejuízo superior a R$ 90 mil ao estabelecimento.
Os elementos reunidos ao longo da investigação indicaram que os bandidos conheciam previamente a rotina da farmácia e a localização exata dos medicamentos.
Além de responsabilizar os envolvidos no roubo, a operação teve a finalidade de aprofundar as investigações para identificar toda a estrutura da organização criminosa, incluindo os executores da adulteração e da circulação dos veículos utilizados nos crimes, bem como a cadeia de receptação e distribuição clandestina dos remédios furtados.
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