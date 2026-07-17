Homem foi conduzido para a 54ª DP (Belford Roxo), onde foi autado e permaneceu presoDivulgação
Suspeito de roubar canetas emagrecedoras é preso em Belford Roxo
Homem seria integrante de quadrilha especializada em roubar medicamentos de alto custo na Baixada Fluminense
Suspeito de roubar canetas emagrecedoras é preso em Belford Roxo
Homem seria integrante de quadrilha especializada em roubar medicamentos de alto custo na Baixada Fluminense
Manutenção da Cedae no Sistema Guandu deixará parte da Baixada sem água
Belford Roxo será o município mais afetado. Normalização ocorrerá em até 72h
Garça-real ferida é resgatada em Belford Roxo e levada para centro de recuperação
Espécie costuma viver próxima a áreas alagadas
Belford Roxo tem vagas abertas para curso profissionalizante
Iniciativa é fruto de parceria entre Ministério da Educação, Universidade Federal Rural e Instituto BR
Belford Roxo matricula crianças em curso de imersão em escola pública bilíngue
Ao todo, 675 alunos farão parte da turma que inicia atividades no próximo dia 27
Obras de Canalização do Maxambomba seguem em ritmo acelerado evitando enchentes na região do entorno do canal
Região no entorno ganhará área de lazer, pista de caminhada, academia para terceira idade e espaço para as crianças
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.