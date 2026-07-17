Homem foi conduzido para a 54ª DP (Belford Roxo), onde foi autado e permaneceu preso - Divulgação

Homem foi conduzido para a 54ª DP (Belford Roxo), onde foi autado e permaneceu presoDivulgação

Publicado 17/07/2026 13:25 | Atualizado 17/07/2026 13:27

Nova Iguaçu - Um homem investigado por envolvimento em uma quadrilha especializada no roubo de medicamentos de alto custo foi preso por agentes da 54ª DP (Belford Roxo). A ação ocorreu durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva no município.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em sua residência após um período de acompanhamento realizado pelo setor de inteligência da delegacia. A prisão faz parte de uma investigação que apura a atuação de um grupo criminoso responsável por ataques a farmácias em diferentes pontos da Baixada Fluminense.

Segundo os investigadores, os criminosos tinham como principal alvo as chamadas canetas emagrecedoras, medicamentos de elevado valor comercial e que possuem grande procura atualmente.

A polícia informou ainda que o homem preso já acumulava oito passagens anteriores pelo sistema de Justiça. Após a captura, ele foi levado para a delegacia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes da quadrilha e esclarecer a participação de cada envolvido nos crimes.