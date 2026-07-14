Belford Roxo matricula crianças em curso de imersão em escola pública bilíngue - Divulgação

Belford Roxo matricula crianças em curso de imersão em escola pública bilíngueDivulgação

Publicado 14/07/2026 12:23

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo iniciou as matrículas para o curso de imersão na Escola Bilíngue Engenheiro Belford Roxo (Global School), no bairro Guaraciaba, a primeira na modalidade no município. Foram cadastrados 1.023 alunos das escolas da rede, sendo que 675 foram convocados para esta primeira fase e 348 estão na lista de espera.

O gestor da unidade, Pedro Almeida, explicou que a ideia é que a criança faça uma imersão não só em inglês, mas também em matemática e português durante um semestre. As aulas começam dia 27 de julho.

“Os alunos terão um semestre para observarem a escola e se ambientarem. Quem estuda em outra unidade municipal de manhã, fará a imersão à tarde (14h às 16h) na escola bilíngue, e quem estuda à tarde frequentará as aulas pela manhã (8h às 10h)”, disse.

A Secretaria de Educação também está realiza visitas guiadas com pais, responsáveis e interessados a conhecer as modernas instalações na nova unidade bilíngue. O objetivo do tour é apresentar a estrutura da moderna escola, o funcionamento do programa bilíngue e proporcionar aos visitantes a oportunidade de conhecer de perto esse novo espaço educacional.