Belford Roxo matricula crianças em curso de imersão em escola pública bilíngueDivulgação
Belford Roxo matricula crianças em curso de imersão em escola pública bilíngue
Ao todo, 675 alunos farão parte da turma que inicia atividades no próximo dia 27
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Obras de Canalização do Maxambomba seguem em ritmo acelerado evitando enchentes na região do entorno do canal
Região no entorno ganhará área de lazer, pista de caminhada, academia para terceira idade e espaço para as crianças
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Eevento teve como tema na formação "Nenhum Estudante Para Trás: Práticas Pedagógicas Para a Recomposição das Aprendizagens"
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Docente da UNIABEU, em Belford Roxo, a psicóloga e pesquisadora Fátima Antunes apresenta estratégias para enfrentar o estresse, a ansiedade e o esgotamento emocional no ambiente profissional
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