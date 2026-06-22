Fátima Antunes é psicóloga, pesquisadora, escritora e professora universitária. Atua na graduação da UNIABEU, em Belford Roxo, e desenvolve pesquisas voltadas para saúde mental - Divulgação

Fátima Antunes é psicóloga, pesquisadora, escritora e professora universitária. Atua na graduação da UNIABEU, em Belford Roxo, e desenvolve pesquisas voltadas para saúde mentalDivulgação

Publicado 22/06/2026 17:35

Belford Roxo - A saúde mental tornou-se uma das principais preocupações do mundo contemporâneo. Pressão por resultados, excesso de demandas, hiperconectividade e jornadas cada vez mais intensas têm levado milhares de profissionais ao estresse crônico e ao esgotamento emocional. Diante desse cenário, a psicóloga, pesquisadora, escritora e professora universitária Fátima Antunes, que atua na graduação da UNIABEU, em Belford Roxo, lança o livro "Advogar sem Adoecer", uma obra que propõe caminhos para a construção de carreiras mais saudáveis e sustentáveis no universo jurídico.

A publicação reúne conhecimentos da psicologia, da neurociência e da experiência prática da autora para discutir os impactos da sobrecarga emocional na rotina dos profissionais do Direito e apresentar estratégias de prevenção ao adoecimento mental. Para Fátima Antunes, a discussão sobre saúde mental deixou de ser um tema restrito aos consultórios e passou a ocupar espaço central nas relações de trabalho.

"Vivemos uma época em que as pessoas permanecem conectadas praticamente o tempo todo. Muitas vezes o trabalho ultrapassa os limites do expediente e invade momentos que deveriam ser destinados ao descanso, à família e ao lazer. Isso gera consequências importantes para a saúde física e emocional", afirma.

Segundo a autora, o objetivo é mostrar que produtividade e qualidade de vida não precisam caminhar em direções opostas. "É possível alcançar bons resultados sem comprometer a saúde. O primeiro passo é compreender que o autocuidado não é um privilégio, mas uma necessidade", destaca Fátima. Com atuação na educação superior e na pesquisa, Fátima Antunes, que representa uma produção acadêmica que nasce na Baixada Fluminense e contribui para um debate cada vez mais relevante em todo o país.