Fátima Antunes é psicóloga, pesquisadora, escritora e professora universitária. Atua na graduação da UNIABEU, em Belford Roxo, e desenvolve pesquisas voltadas para saúde mentalDivulgação
Professora da Baixada Fluminense lança livro sobre saúde mental na advocacia
Docente da UNIABEU, em Belford Roxo, a psicóloga e pesquisadora Fátima Antunes apresenta estratégias para enfrentar o estresse, a ansiedade e o esgotamento emocional no ambiente profissional
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Traficantes são presos com auxílio de drones em Belford Roxo
Criminosos da comunidade do Roseiral foram identificados por aeronaves e informações foram passadas para a PM
Pessoas em situação de rua fazem Oficina de Jardinagem em Belford Roxo e Passeiam no Sítio Burle Marx
Evento fez parte da programação da Semana do Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Transporte e Detran-RJ promove ações educativas para motociclistas no encerramento do Maio Amarelo em Belford Roxo
Os motociclistas abordados receberam orientações sobre segurança viária
Servidores das secretarias de Educação e Assistência Social participam de Workshop de Técnicas de Redação
O evento contou com 180 profissionais divididos nos turnos da manhã e tarde
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