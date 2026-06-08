O objetivo da visita técnica foi verificar o funcionamento do monitoramento municipal antes da emissão de alertas e avaliar se o sistema e a estrutura local atendem às exigências nacionais e estaduais - Divulgação

O objetivo da visita técnica foi verificar o funcionamento do monitoramento municipal antes da emissão de alertas e avaliar se o sistema e a estrutura local atendem às exigências nacionais e estaduaisDivulgação

Publicado 08/06/2026 09:00

Belford roxo - A Defesa Civil de Belford Roxo recebeu a visita de representantes das Defesas Civis Estadual e Federal com o objetivo de verificar o funcionamento do monitoramento municipal antes da emissão de alertas e avaliar se o sistema e a estrutura local atendem às exigências nacionais e estaduais em relação ao uso da Interface de Divulgação de Alertas Público (IDAP).

“O pleno funcionamento da plataforma, a conscientização da população e a construção de um quadro técnico e operacional preparado para lidar com as fragilidades e emergências do município sempre foram preocupações minhas desde que assumi este cargo. Não é à toa que, em pouco mais de um ano, conseguimos cerca de 6.400 novos cadastrados na Plataforma IDAP”, destacou o secretário municipal de Defesa Civil, Evalder Perini.



De acordo com o coordenador de Alertas e Inovação da Defesa Civil Nacional, Ricardo Branco, durante o encontro, foram apresentadas as próximas atualizações do sistema de alertas via celular, ferramenta fundamental para ampliar a capacidade de prevenção e proteção da população diante de situações de risco.

“Ao ver que o município possui um centro de monitoramento, uma meteorologista capacitada que está apta a fazer envios de alerta para qualquer identificação de ameaça para a população e uma equipe de plantão 24h, retornamos para Brasília muito satisfeitos. É importante alinharmos, nesse momento, as ações entre Defesa Civil Estadual, Municipal e Federal, para que, no próximo verão, as pastas estejam prontas para poder alertar a população”, afirmou.



O diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), tenente-coronel Bombeiro Anthony Barrera, destacou a importância da união de forças em prol da segurança e bem-estar dos munícipes.

“O intuito do nosso encontro foi estreitar os laços para as questões de preparo das equipes para todas as situações adversas que possam vir a ocorrer. A nossa proposta inicial era conhecer como funciona a estrutura do município e ela foi muito bem atendida, conseguimos observar todos os avanços no que tange à parte de monitoramento. Tudo isso nos ajuda a prestar um bom atendimento de forma orientada, para que a população não seja pega de surpresa. Com essa troca de experiência, quem tem a se beneficiar é a população”.

Período chuvoso

Mesmo antes do período chuvoso, são realizados simulados, ações de conscientização e a atualização do Plano de Contingência, visando minimizar possíveis perdas humanas e materiais. A Defesa Civil de Belford Roxo atua 24h por dia, contando com um corpo técnico e operacional à disposição da população. Em caso de urgência ou emergência, ligue imediatamente: (21) 96720-0158 ou (21) 97178-6419.