Criminosos foram levados para a 54º DP (Belford Roxo), na Baixada - Divulgação

Criminosos foram levados para a 54º DP (Belford Roxo), na BaixadaDivulgação

Publicado 07/06/2026 18:48

Belford Roxo - Seis traficantes foram presos, no bairro Roseiral, em ações conjuntas de policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) e a Companhia Destacada de Drones da Prefeitura de Belford Roxo.

Na ação, a Companhia de Drones de Belford Roxo identificou os criminosos e acionou os policiais militares que prenderam os traficantes, que foram conduzidos para o registro da ocorrência policial à 54ª DP (Belford Roxo).

A 1ª Companhia Destacada de Drones foi lançada no final do mês de março, com 20 novos equipamentos como reforço para as secretarias municipais de Segurança Pública, Ordem Urbana e Transportes para a modernização tecnológica e melhoria nas ações de monitoramento no município.

A sala de controle da Companhia de Drones está localizada em computadores no moderno Centro de Controle Operacional (CCO), na Secretaria de Segurança Pública, no bairro Guaraciaba, que conta com 300 câmeras de segurança com monitoramento 24h.

“Conseguimos na nossa sala de controle baixar as imagens dos drones e com nosso painel de led acompanhamos as imagens em tempo real, atuando sempre em conjunto com o 39º Batalhão de Polícia Militar, com informações para continuarmos diminuindo os índices da mancha criminal no município, em crimes, como roubo de cargas, veículos e transeuntes”, disse o secretário de Segurança Pública, Aruak Oliveira.