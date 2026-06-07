Criminosos foram levados para a 54º DP (Belford Roxo), na BaixadaDivulgação
Traficantes são presos com auxílio de drones em Belford Roxo
Criminosos da comunidade do Roseiral foram identificados por aeronaves e informações foram passadas para a PM
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Pessoas em situação de rua fazem Oficina de Jardinagem em Belford Roxo e Passeiam no Sítio Burle Marx
Evento fez parte da programação da Semana do Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Transporte e Detran-RJ promove ações educativas para motociclistas no encerramento do Maio Amarelo em Belford Roxo
Os motociclistas abordados receberam orientações sobre segurança viária
Servidores das secretarias de Educação e Assistência Social participam de Workshop de Técnicas de Redação
O evento contou com 180 profissionais divididos nos turnos da manhã e tarde
Maternidade municipal completa dois meses de funcionamento
Unidade já realizou 4.200 atendimentos e 472 partos, sendo 250 normais e 222 de cesarianas
Prefeitura de Belford Roxo inaugura na sexta-feira a Vila Olímpica Lote XV Oscar Schmidt
Nome é em homenagem ao multicampeão de basquete, que morreu no último mës
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