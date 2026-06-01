A equipe do Detran atou também na distribuição de panfletos explicativos para os motoristasDivulgação
Secretaria Municipal de Transporte e Detran-RJ promove ações educativas para motociclistas no encerramento do Maio Amarelo em Belford Roxo
Os motociclistas abordados receberam orientações sobre segurança viária
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Servidores das secretarias de Educação e Assistência Social participam de Workshop de Técnicas de Redação
O evento contou com 180 profissionais divididos nos turnos da manhã e tarde
Maternidade municipal completa dois meses de funcionamento
Unidade já realizou 4.200 atendimentos e 472 partos, sendo 250 normais e 222 de cesarianas
Prefeitura de Belford Roxo inaugura na sexta-feira a Vila Olímpica Lote XV Oscar Schmidt
Nome é em homenagem ao multicampeão de basquete, que morreu no último mës
Prefeitura de Belford Roxo inicia curso de libras para servidores da Assistência Social
Objetivo do curso é garantir que todos os cidadãos sejam atendidos com dignidade e respeito
Secretaria de Educação de Belford Roxo promove ‘Caminhada de Conscientização do Autismo’
Durante evento, prefeita Mariana Canella anunciou a criação do 3º Espaço TEA, em Andrade de Araújo
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