A equipe do Detran atou também na distribuição de panfletos explicativos para os motoristas - Divulgação

A equipe do Detran atou também na distribuição de panfletos explicativos para os motoristasDivulgação

Publicado 01/06/2026 16:24

Belford Roxo - A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e o Detran-RJ, através da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, encerraram, na última semana, as ações da campanha do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, na Praça Eliaquim Batista, no Centro, com atividades educativas voltadas para motociclistas, em Belford Roxo.

Os motociclistas abordados receberam orientações sobre segurança viária dos agentes da Secretaria Municipal de Transportes e do Detran-RJ, como a importância do uso do capacete e os riscos da utilização do celular durante a condução da motocicleta e importância da adoção de práticas seguras e do uso de equipamentos obrigatórios e de proteção individual, como, viseiras, antenas e vestuário adequado.

“Importante essas ações de conscientização para nós motociclistas, ainda mais para quem hoje trabalha e utiliza o transporte de aplicativo de motos”, disse o mototáxi Lucas Vieira, de 30 anos, ao receber a antena e o informativo.

Além disso, foram distribuídos panfletos informativos, brindes educativos e quase 200 antenas corta-pipas, que foram instaladas de forma gratuita em parceria com a empresa Honda.

“O objetivo foi conscientizar os condutores sobre a importância da segurança viária e da pilotagem defensiva, visando à valorização da vida e a prevenção de acidentes”, destacou a subsecretária municipal de Transportes, Priscila dos Santos.

O assessor administrativo de Educação do Detran-RJ, Paulo Corrêa, destacou o papel das ações educativas na construção de um trânsito mais seguro.

“A educação para o trânsito é essencial para a preservação da vida. Nosso objetivo é incentivar práticas de condução segura e consciente, contribuindo para a redução de acidentes entre os motociclistas, que estão entre os públicos mais vulneráveis no trânsito”, afirmou.