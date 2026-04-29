Objetivo do curso é garantir que todos os cidadãos sejam atendidos com dignidade e respeito - Divulgação

Objetivo do curso é garantir que todos os cidadãos sejam atendidos com dignidade e respeitoDivulgação

Publicado 29/04/2026 20:49

Belford Roxo - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, iniciou um curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) voltado para seus funcionários. A formação será realizada às terças-feiras, na sede da secretaria, com turmas nos turnos da manhã e da tarde.

A iniciativa integra as ações da pasta para fortalecer a inclusão e garantir um atendimento mais acessível à população com deficiência auditiva que utiliza os serviços públicos municipais. O objetivo é qualificar seus servidores para uma comunicação mais eficiente, reduzindo barreiras e promovendo o acesso igualitário aos serviços socioassistenciais.



“Nosso objetivo é garantir que todos os cidadãos sejam atendidos com dignidade e respeito. A capacitação em Libras é um passo fundamental para que possamos oferecer um serviço mais humano, acessível e eficiente à população surda do município”, afirmou Diogo Bastos, secretário da pasta.