Aulas de coquetelaria são as mais procuradas no CRAS de Jardim Redentor, em Belford RoxoDivulgação
Belford Roxo oferece oficinais profissionais gratuitas de massoterapia e coquetelaria
Aulas são ministradas no CRAS do bairro Jardim Redentor e preparam alunos para mercado de trabalho
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Belford Roxo anuncia método contraceptivo gratuito para mulheres
Implanon, que chega a custar quase R$ 1 mil, será ofertado à mulheres de 15 a 49 anos
Secretaria de Ordem Urbana, Polícia Civil e Polícia Militar fazem operação na Feira de Areia Branca e recuperam celulares roubados
A Companhia de Drones, da Secretaria Municipal de Segurança, também participou da ação fazendo o monitoramento
Belford Roxo inaugura praça, academia e Casa da Cultura revitalizada e modernizada
A expectativa é que cerca de 500 pessoas por dia utilizem a academia, que funcionará de segunda a sexta-feira
Belford Roxo lança 1ª Companhia Destacada de Drones para reforçar ações de Segurança Pública
Equipamentos são monitorados por sala de controle, que monitora câmeras por todo o município
Prefeitura de Belford Roxo inaugura posto avançado da Receita Federal na sede da Secretaria Municipal de Trabalho
Local dispõe de uma série de serviços do órgão para a população, como por exemplo, emissão de CPF e negociação de dívidas
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