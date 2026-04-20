Aulas de coquetelaria são as mais procuradas no CRAS de Jardim Redentor, em Belford Roxo - Divulgação

Aulas de coquetelaria são as mais procuradas no CRAS de Jardim Redentor, em Belford RoxoDivulgação

Publicado 20/04/2026 16:26

A Prefeitura de Belford Roxo está oferecendo oficinas de Massoterapia e Coquetelaria no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no bairro Jardim Redentor. As aulas têm caráter profissionalizante, com duração de três meses. As turmais atuais estão preenchidas, mas já há fila de espera para as próximas.

“O objetivo principal é a proteção social, o fortalecimento de vínculo e a geração de renda. Já formamos mais de 350 alunos nos cursos do CRAS do Jardim Redentor”, disse o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos, que visitou o CRAS com a prefeita Mariana Canella.

“O CRAS do Jardim Redentor é motivo de muito orgulho, pois mais de 350 alunos já foram formados aqui na nossa cidade. É a prova de que o trabalho sério surte efeito”, destacou a prefeita.

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, em três horários: 9h às 11h, 13h às 15h e de 15h às 17h, com capacidade para 10 alunos em cada etapa. “A massoterapia é terapêutica, não apenas para quem recebe, mas também para quem faz”, garante a instrutora Janaína Souza. Ela ensina técnicas que utilizam pedra vulcânica e cano de bambu, que são aquecidos nas mãos e aplicados no corpo do cliente. “São técnicas poderosas que proporcionam alívio de dores musculares, bem-estar físico e emocional e relaxamento profundo”.

A oficina de coquetelaria é uma das mais concorridas e também pioneira no serviço público na Baixada Fluminense. O instrutor Marco Lopes, 36, está no mercado há 13 anos e garante que a experiência que passa aos alunos oferece gabarito para ingressar no mercado de trabalho.

“Um barman precisa ter habilidade técnica e entender sobre destilados para se destacar. É necessário organização, higiene e gostar de servir às pessoas. O visual e a qualidade dos drinks e das frutas utilizadas também contam muito”, explicou.