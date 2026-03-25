Supeito foi encontrado após denúncia recebida por canal exclusivo da Prefeitura - Divulgação

Supeito foi encontrado após denúncia recebida por canal exclusivo da PrefeituraDivulgação

Publicado 25/03/2026 11:31

Belford Roxo - Um homem foi detido por ameaçar com uma faca sua companheira, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada por agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) receberam a denúncia e detiveram o homem, impedindo mais um caso de violência contra as mulheres.

A denúncia foi recebeida pelo canal de comunicação da Prefeitura de Belford Roxo, Linha Direta com o Canella (21 99022-4444). A ação foi elogiada pela vice-prefeita Mariana Malta, que reforçou o compromisso da Prefeitura em ações de combate à violência contra as mulheres no município.

“Graças a essa denúncia conseguimos agir antes que algo de muito mais grave acontecesse. Isso é resultado do compromisso do prefeito Márcio Canella com a segurança da nossa cidade e com as mulheres. Se presenciarem uma situação de violência, denunciem, não virem o rosto, não finjam que não é com vocês, porque não é só com ela, é com todas nós”, afirmou.

O homem detido foi conduzido para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo). “Nós não vamos permitir que as mulheres da nossa cidade sejam vítimas desse tipo de crueldade. Aqui em Belford Roxo, violência contra a mulher não será tolerada”, completou a vice-prefeita.