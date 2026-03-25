Supeito foi encontrado após denúncia recebida por canal exclusivo da PrefeituraDivulgação
Homem é detido por ameaçar companheira com faca em Belford Roxo
Supeito foi encontrado e detido após denúncia recebida por canal exclusivo da Prefeitura
Homem é detido por ameaçar companheira com faca em Belford Roxo
Supeito foi encontrado e detido após denúncia recebida por canal exclusivo da Prefeitura
Novo Centro de Controle Operacional de Belford Roxo conta com 300 câmeras 24h
Equipamento consegue realizar reconhecimento facial e identificação de placas de veículos para auxiliar autoridades
Secretaria de Assistência Social de Belford Roxo lança projeto em parceria com a Educação para alfabetizar população em situação de rua
Aulas devem ser iniciadas logo assim que as obras de reforma das novas dependências do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua estejam concluídas
Prefeitura e Governo do Estado realizam obras de pavimentação com asfalto e tapa-buracos no Barro Vermelho e São Bernardo
As ações contam com o acompanhamento de autoridades do município
Espetáculo interativo "Crepúsculo das Máscaras" se apresenta no Centro Cultural Donana
Espetáculo promove diálogo sobre respeito, empatia e combate ao preconceito
Prefeitura de Belford Roxo e governo do estado inauguram nova maternidade municipal na cidade
Primeiro bebê nascido na nova unidade de saúde foi uma menina, batizada como Maitê Vitória
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