Prefeitura e Governo do Estado realizam obras de pavimentação com asfalto e tapa-buracos no Barro Vermelho e São Bernardo - Divulgação

Prefeitura e Governo do Estado realizam obras de pavimentação com asfalto e tapa-buracos no Barro Vermelho e São BernardoDivulgação

Publicado 16/03/2026 13:02

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Ação Comunitária, em parceria com o Governo do Estado, está realizando obras de pavimentação com asfalto e tapa-buracos em ruas dos bairros Barro Vermelho e São Bernardo.

“Estamos aqui acompanhando as obras de asfalto e tapa-buracos para mais mobilidade e qualidade de vida para todos os moradores dessa região. Seguimos firmes com o compromisso de cuidar da nossa cidade. Governo Canella, governando com planejamento, responsabilidade e muito trabalho pela população de Belford Roxo”, afirmou o secretário Marcelo Canella.

As ações contam com o acompanhamento do secretário Chefe de Gabinete, Marcelo Canella, que marcou presença visitando as obras nas Ruas Carioca (Barro Vermelho) e Cambongo (São Bernardo).