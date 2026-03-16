Prefeitura e Governo do Estado realizam obras de pavimentação com asfalto e tapa-buracos no Barro Vermelho e São BernardoDivulgação
Prefeitura e Governo do Estado realizam obras de pavimentação com asfalto e tapa-buracos no Barro Vermelho e São Bernardo
As ações contam com o acompanhamento de autoridades do município
Prefeitura e Governo do Estado realizam obras de pavimentação com asfalto e tapa-buracos no Barro Vermelho e São Bernardo
As ações contam com o acompanhamento de autoridades do município
Espetáculo interativo "Crepúsculo das Máscaras" se apresenta no Centro Cultural Donana
Espetáculo promove diálogo sobre respeito, empatia e combate ao preconceito
Prefeitura de Belford Roxo e governo do estado inauguram nova maternidade municipal na cidade
Primeiro bebê nascido na nova unidade de saúde foi uma menina, batizada como Maitê Vitória
Vigilância Sanitária de Belford Roxo inutiliza 239 quilos de carne imprópria para o consumo em supermercado de Heliópolis
O gerente-executivo de Vigilância Sanitária, Alexandre Pinheiro, vistoriou o armazenamento de carnes
Obras ampliam acesso à água e beneficiam 30 mil pessoas em Belford Roxo
Implementação de 20 km de rede de abastecimento leva infraestrutura e serviços ao bairro São Francisco de Assis
Obras da contenção da encosta do Morro da Granja são concluídas no Xavantes
Intervenção na Estrada Xerém com a conclusão leva mais tranquilidade e proteção para os moradores de Xavantes e São Francisco de Assis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.