Prefeitura de Belford Roxo e governo do estado inauguram nova maternidade municipal na cidade - Divulgação

Prefeitura de Belford Roxo e governo do estado inauguram nova maternidade municipal na cidadeDivulgação

Publicado 09/03/2026 09:11 | Atualizado 09/03/2026 10:15

Belford Roxo - O governador Cláudio Castro e o prefeito de Belford Roxo inauguraram a nova Maternidade Municipal, que fica na Avenida Benjamin Pinto Dias, Centro. A previsão é que a unidade tenha capacidade, em média, para realizar inicialmente 400 partos por mês. No total serão 47 leitos. Em 36 anos de emancipação, essa é a primeira maternidade pública.

O primeiro bebê da nova maternidade é uma menina e nasceu no início da noite. O nome é Maitê Vitória. A mãe é Tamires dos Santos Peres, moradora do bairro Heliópolis.

O governador Cláudio Castro destacou a importância da nova unidade para a região. “Eles conseguiram tirar do papel o maior sonho da cidade. Mulheres de Belford Roxo não irão para outros municípios em busca de uma maternidade, pois agora Belford Roxo tem a sua. Tenho certeza que muitas delas pegavam ônibus para que seus filhos nascessem. Esse tempo acabou”, disse.

A vice-prefeita Mariana Malta classificou a inauguração da maternidade como momento histórico, destacando que as gestantes de Belford Roxo não precisarão mais se deslocarem para outros municípios. “Aqui nascerão sonhos e esperança. Estamos aqui para cuidar das mulheres e de toda a população”, afirmou.



Pelo projeto, a Maternidade municipal terá seis enfermarias, sala de parto, quartos PPP (pré-parto, parto e pós-parto), isolamento, UCINCA – Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (Canguru), que é focada no contato pele a pele entre recém-nascidos de baixo peso e seus pais; e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional – UCINCO, que é um setor especializado no atendimento a recém-nascidos de médio risco, prematuros ou com necessidade de monitoramento contínuo, mas que não precisam de UTI.

A maternidade terá ainda classificação de risco, consultórios, sala de observação, centro cirúrgico, sala de Aspiração Manual Intrauterina – AMIU, que é projetada para esvaziamento seguro do útero, indicado principalmente em casos de abortamento no primeiro trimestre (14 semanas) e Salas de Recuperação Pós-anestésica), setor que monitora as mulheres após o parto.