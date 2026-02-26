A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) está com várias equipes prestando atendimento - Divulgação

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo continua mobilizada em decorrência das últimas chuvas que atingiram a Cidade e realizando ações emergenciais de limpeza das ruas, prevenção de deslizamentos e assistência às vítimas.

No município não há desabrigados e apenas quatro famílias ficaram desalojadas. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) está com várias equipes prestando atendimento, diretamente nos bairros e também nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado de Assistência (CREAS).

A previsão é que até esta sexta-feira (27/02), pelo menos, 1.000 kits contendo água potável, cesta básica, produtos de limpeza e colchões sejam entregues às famílias assistidas.

“Estamos com várias equipes prestando assistência social às famílias atingidas pelas chuvas, realizando cadastro, entregando insumos, acompanhando às famílias e dando os devidos direcionamentos, por determinação do prefeito Márcio Canella”, disse o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos.

Entre os atendimentos, a procura por segunda via de documentos, destruídos em decorrência dos alagamentos, estava entre os mais solicitados. A Semasc fez encaminhamentos junto à Defensoria.

