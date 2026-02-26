A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) está com várias equipes prestando atendimentoDivulgação
Prefeitura de Belford Roxo mantém Assistência Social de plantão atendendo vítimas das últimas chuvas
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) está com várias equipes prestando atendimento
Prefeitura de Belford Roxo mantém Assistência Social de plantão atendendo vítimas das últimas chuvas
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) está com várias equipes prestando atendimento
Encontro de Patinadores percorreu as principais ruas do município e agitou Belford Roxo
O ponto de largada foi na Praça de Areia Branca com os atletas percorrendo e desbravando as principais ruas e bairros do município
Vice-prefeita e secretários vistoriam limpeza dos Condomínios atingidos por temporal em Belford Roxo
Muro caiu no local. Equipes de limpeza retiraram cerca de 173 toneladas de lixo
Prefeitura de Belford Roxo realiza mutirão de limpeza após temporal do fim de semana
Município teve poucas ocorrências, a mais grave um desabamento de muro em um condominio
Belford Roxo empossa 678 professores aprovados no último concurso em Belford Roxo
Os educadores lecionarão no segmento de educação infantil ao 5º ano (P2), e do sexto ao nono ano de escolaridade (P1)
Prefeitura fiscaliza o funcionamento das unidades de saúde de Belford Roxo no Carnaval
Políticos visitaram unidades no Centro do município e no bairro Lote XV
Inea e Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforçam equipes do Programa Limpa Rio para evitar enchentes e alagamentos no período de chuvas
Ação reforça o trabalho preventivo de coleta de lixo e dragagens periódicas dos rios do município evitando transtornos, enchentes e alagamentos para os moradores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.