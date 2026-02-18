Os educadores lecionarão no segmento de educação infantil ao 5º ano (P2), e do sexto ao nono ano de escolaridade (P1) - Divulgação

Os educadores lecionarão no segmento de educação infantil ao 5º ano (P2), e do sexto ao nono ano de escolaridade (P1)Divulgação

Publicado 18/02/2026 08:00

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo deu posse a 678 professores aprovados no concurso público realizado no ano passado. Os educadores lecionarão no segmento de educação infantil ao 5º ano (P2), e do sexto ao nono ano de escolaridade (P1). A rede municipal de ensino conta com cerca de 45 mil alunos, distribuídos em 72 escolas e 44 creches municipais, além de 17 conveniadas.

Os candidatos fizeram o credenciamento e receberam um QR - code para selecionar cinco escolas para trabalhar. Depois, uma foi selecionada de acordo com o número de vagas. Em seguida, assinaram o termo de posse e esperaram a designação para a unidade escolar. O juramento de posse foi lido pela professora Aline Campos.

O prefeito Márcio Canella fez um rápido balanço e lembrou que assumiu o governo em janeiro de 2025 com 1 bilhão de reais de dívidas. O chefe do Executivo destacou que elegeu a segurança e a Educação como duas de suas prioridades. Em parceria com as forças de segurança, a Prefeitura renove todas as barricadas. Na Educação, foram construídas seis creches Pequenos Heróis e duas escolas municipais.

“Distribuímos ainda kits escolares completos para nossos alunos. A merenda também ganhou qualidade. Fico feliz em empossar os concursados, pois há mais de 13 anos não tínhamos concurso público. Foi uma promessa de campanha. As escolas estavam sucateadas e professores desmotivados”, frisou o prefeito.



A secretária Sheila Boechat enfatizou que em janeiro de 2025 recebeu uma rede de ensino sucateada e com profissionais desanimados. Segundo ela, a situação mudo e todas as escolas estão com infraestrutura adequada para receber os novos professores.

“Hoje é um dia histórico para a cidade com a convocação dos novos concursados; São todos bem-vindos para a rede de ensino municipal de Belford Roxo”, finalizou Sheila.