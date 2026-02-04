Inocentes de Belford Roxo realiza último ensaio de rua nesta quarta-feira - Divulgação

Inocentes de Belford Roxo realiza último ensaio de rua nesta quarta-feiraDivulgação

Publicado 04/02/2026 16:26

Belford Roxo – Será realizado nesta quarta-feira (4), às 20h, o último ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo. Os trabalhos serão comandados pelo cantor Ito Melodia e bateria do mestre Washington Paz, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos, em frente ao Bob’s, com a presença de todos os segmentos da agremiação.

“Vista a sua fantasia e venha curtir o carnaval junto com as milhares de pessoas que semanalmente estão conosco, nesta preparação para o desfile oficial de 2026. Quero agradecer a comunidade belforroxense que têm abraçado com o coração os nossos ensaios, fortalecendo a corrente para buscarmos o campeonato. E convoco a todos os componentes para irem fantasiados para transformarmos nosso ensaio em uma grande festa carnavalesca”, disse o presidente de honra da agremiação, Reginaldo Gomes.

A Caçulinha da Baixada será a segunda escola a se apresentar, na Sexta-Feira de Carnaval, pela Série Ouro, da Liga RJ, com o enredo “O sonho de um tal pagode russo nos frevos do meu Pernambuco”, do carnavalesco Edson Pereira. Que fala da cultura do povo pernambucano

