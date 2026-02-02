A formação teve como foco orientar os profissionais sobre a forma correta de realizar o cadastro e o acompanhamento dos pacientesDivulgação
Agentes Comunitários de Saúde participam de capacitação para atualização do sistema de cadastro
Agentes Comunitários de Saúde participam de capacitação para atualização do sistema de cadastro
Secretaria de Saúde realiza Ação de Combate e Controle à Hanseníase na Praça Eliaquim Batista
O evento contou com exames dermatológicos, orientações sobre sinais e sintomas da doença
Belford Roxo inaugura terceira linha do Tarifa Zero que ligará o Cantão de Heliópolis ao Centro
Prefeitura de Belford Roxo inaugura mais uma linha de ônibus com tarifa zero
Prefeito Canella e governador Cláudio Castro acompanham obras de Canalização do Maxambomba
Região no entorno ganhará área de lazer, pista de caminhada, academia para terceira idade e espaço para as crianças e um mercado produtor
Inocentes de Belford Roxo aposta em homenagem a Pernambuco para brigar pelo título da Série Ouro
Escola da Baixada Fluminense vai levar para a Avenida uma réplica do Galo da Madrugada
