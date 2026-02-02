A formação teve como foco orientar os profissionais sobre a forma correta de realizar o cadastro e o acompanhamento dos pacientes - Divulgação

A formação teve como foco orientar os profissionais sobre a forma correta de realizar o cadastro e o acompanhamento dos pacientesDivulgação

Publicado 02/02/2026 08:00

Belford Roxo – Um grupo de trezentos e cinquenta e sete agentes comunitários de saúde (ACS) participaram, na última semana, da primeira capacitação do ano voltada à atualização do sistema de cadastramento de pacientes no município de Belford Roxo. A formação teve como foco orientar os profissionais sobre a forma correta de realizar o cadastro e o acompanhamento dos pacientes.

A qualidade das informações é exigida pelo Ministério da Saúde, tendo como objetivo monitorar as ações da Atenção Primária. O preenchimento adequado dos formulários é fundamental tanto para o acompanhamento clínico quanto para o planejamento das políticas públicas de saúde.

Durante a capacitação, as assistentes executivas da Atenção Primária, Suellen Tranhaque e Bianca Cordeiro, apresentaram as principais atualizações do sistema e esclareceram dúvidas recorrentes, além de corrigirem erros mais comuns identificados no dia a dia do trabalho dos agentes.

A atividade contou ainda com orientações práticas sobre a atuação dos ACSs nas ruas, sob a coordenação de Luana, responsável pelo setor, e do superintendente Aldo Galvão, que ressaltou o papel estratégico dos agentes comunitários de saúde.

“A capacitação do ACS é fundamental para o sucesso do Sistema Único de Saúde no município. O agente é o elo entre a comunidade e a unidade de saúde, desempenhando um papel decisivo na promoção da saúde e na prevenção de doenças”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da Atenção Primária com a qualificação das equipes e com a melhoria constante dos serviços prestados à população.