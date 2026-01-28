Belford Roxo faz balanço positivo do primeiro do ?Linha Direta com Canella? - Divulgação

Belford Roxo faz balanço positivo do primeiro do ?Linha Direta com Canella?Divulgação

Publicado 28/01/2026 06:06

Belford Roxo - Em janeiro de 2025, em seu primeiro mês de governo, o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, criou o “Linha Direta com Canella” (2199022-4444) para receber denúncias da população. Na ocasião, havia denúncia de que servidores da antiga gestão – que já tinham sido exonerados – estavam extorquindo comerciantes, ambulantes, camelôs e motoristas de transporte alternativo.

O sucesso do Linha Direta foi tanto que choveram denúncias da população sobre assaltos, tráfico de drogas e barricadas. Em um ano foram presos 68 bandidos (entre milicianos, traficantes e ladrões) com a ajuda do Linha.

O prefeito comemorou o feito do “Linha Direta com Canella” e destacou que em seguida lançou o Programa Barricada Zero, que acabou com os obstáculos que eram colocados nas ruas pelos traficantes para proibir a entrada da Polícia e de outros serviços.

“Em parceria com as forças de segurança, implantamos também o Ronda Madrugada, que dá segurança à população que aio para trabalhar. Com essas medidas reduzimos bastante os índices de violência em Belford Roxo, O balanço é muito positivo neste primeiro ano”, disse o prefeito, acrescentando que o Linha Direta ajudou ainda na apreensão de armas de fogo e recuperação de veículos roubados.