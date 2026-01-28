Belford Roxo faz balanço positivo do primeiro do ?Linha Direta com Canella?Divulgação
Belford Roxo faz balanço positivo do primeiro do ‘Linha Direta com Canella’
Projeto foi implementado há um ano, no início do governo de Marcio Canella
Belford Roxo faz balanço positivo do primeiro do ‘Linha Direta com Canella’
Projeto foi implementado há um ano, no início do governo de Marcio Canella
Candidatos aprovado em concurso de Belford Roxo começam a entregar a documentação e exames médicos
A convocação contemplou 800 candidatos, sendo 500 para Professor II e Professor I
Assistência Social de Belford Roxo capacita coordenadores
O encontro foi destacado a importância de fortalecer a eficácia dos serviços socioassistenciais
Prefeitura inicia obras de fresagem e pavimentação na Avenida Retiro da Imprensa
Intervenção deve se prolongar até a altura da ponte do bairro Farrula
Belford Roxo será um dos primeiros beneficiados com Programa Sentinela, do governo do estado
Projeto tem como principal objetivo integrar todos os centros de monitoramento do Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo as ações de segurança pública
Prefeitura de Belford Roxo recebe duas MOBSUAS para facilitar acesso aos serviços socioassistenciais
Equipamento vai facilitar o deslocamento das pessoas que moram afastadas das unidades de atendimento, como CRAS e CREAS
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.