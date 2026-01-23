A aquisição foi realizada através de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) - Divulgação

Publicado 23/01/2026 10:51

Belford Roxo - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) de Belford Roxo reforçou sua frota de veículos: adquiriu duas MOBSUAS junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). São modernas Vans com acessibilidade completa para atendimento socioassistencial das pessoas em vulnerabilidade.

A aquisição foi realizada através de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). O secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos informou que as Vans MOBSUAS vão facilitar o deslocamento das pessoas que moram afastadas das unidades de atendimento, como Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e que possuem dificuldade de transporte ou locomoção.

"É mais uma boa notícia para Assistência Social do município. Fruto da responsabilidade do governo do prefeito Márcio Canella, voltado para os interesses da população. São de uso exclusivo da Semasc para usuários e profissionais para atender às demandas dos serviços", afirmou.

O secretário informou ainda que as vans também são adaptadas para transporte de pessoas com deficiência. "As MobSUAS vieram para atender as pessoas mais vulneráveis, aquelas que de fato, precisam ser acolhidas e atendidas com dignidade, segurança e conforto, facilitando o acesso aos serviços".

