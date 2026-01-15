O Programa Viva Bem já conta com seis mil inscritos, sendo que quatro mil deles praticam atividades na Vila Olímpica - Divulgação

15/01/2026

Belford Roxo -Implantado há dois meses, o Programa Viva Bem, da Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo, já é sucesso. A iniciativa tem como um dos objetivos promover bem-estar e qualidade de vida para a população. O programa conta com seis mil inscritos, sendo quatro mil na Vila Olímpica. São oferecidas diversos tipos de atividades físicas, como por exemplo, zumba, jiu-jítsu, boxe, ginástica localizada, hip-hop, street dance e hitbox, entre outras modalidades. O Programa está em 32 praças, mas o objetivo é chegar a 92.

O Programa Viva Bem Belford Roxo é uma iniciativa voltada à promoção do bem-estar, do cuidado integral e da inclusão social da população do município. Com ações descentralizadas e acessíveis, o programa busca impactar positivamente a qualidade de vida dos cidadãos, fortalecendo vínculos comunitários e ampliando o acesso a atividades de saúde, lazer e convivência. Nas redes sociais, o programa alcançou mais de 1.000.000 de visualizações, evidenciando grande engajamento, alcance e interesse da população pelas ações desenvolvidas.



“Atualmente, o Programa Viva Bem também está atuando de forma integrada com os equipamentos da assistência social, como CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). A meta principal do Viva Bem é expandir suas ações para abranger toda a população do município de Belford Roxo, garantindo acesso às atividades oferecidas em todas as regiões”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodolfo Carvalho.

Os principais objetivos são: promover o bem-estar físico, mental e social; incentivar o cuidado com a saúde e a qualidade de vida; fortalecer a inclusão social e a convivência comunitária; e contribuir para a redução das desigualdades sociais; e fazer a diferença no dia a dia das pessoas, por meio de ações acessíveis e contínuas.



O aposentado Almir Vítor dos Santos, 70 anos, voltou a frequentar a Vila Olímpica, onde pratica diversas atividades físicas, incluindo ginástica. Ele contou que parou de ir à Vila no final de 2024 porque o complexo estava todo depredado.

“Foi tudo destruído. Hoje está muito linda a Vila Olímpica e ainda temos uma base da Polícia Militar para dar segurança à população a poucos metros da Vila. Estou convidando amigos e familiares para conhecerem esse lindo complexo esportivo, que tem excelentes profissionais”, argumentou Almir, que mora no Jardim Almo.