Reunião ocorreu na sede da Prefeitura de Belford Roxo, na última semanaDivulgação

Publicado 13/01/2026 07:00

Belford Roxo - O prefeito Márcio Canella realizou, na última semana, uma importante reunião de cooperação com representantes das principais operadoras de internet que disponibilizam o serviço em Belford Roxo. A iniciativa teve o objetivo de oferecer o suporte da Prefeitura para que as empresas possam entrar em qualquer local da cidade para prestarem seus serviços de internet com qualidade e baratear o preço à população.

“Tivemos uma reunião maravilhosa no meu gabinete com todas as grandes operadoras de internet. Oferecemos o nosso suporte para que as operadoras possam entrar em qualquer parte da cidade, levando uma internet de qualidade e um serviço mais barato para o nosso povo”, disse Canella.



Além disso, o prefeito Canella ofereceu toda a estrutura do município na área da segurança pública para permitir o livre acesso das operadoras em todas as regiões do município. Para que elas possam atuar e realizar serviços e consertos em áreas consideradas pelas empresas de “risco”, onde os profissionais muitas vezes não conseguem entrar por ameaças de criminosos.

“Não dá para o usuário de internet de Belford Roxo ligar para a operadora, e a empresa falar que não vai por ser área de risco. Com muita humildade, quem manda na minha cidade sou eu. Como prefeito, nós iremos garantir para as operadoras toda a estrutura necessária para as empresas entrarem com os serviços onde elas quiserem em Belford Roxo. Contem com a Prefeitura, que nós vamos avançar bem!”, concluiu Canella.

A reunião contou ainda com as presenças dos secretários municipais de Segurança Pública e Transporte, Aruak Oliveira e Luiz Brito, e do procurador-geral do município, Rafael Alves.