Belford Roxo terá uma Vila Olímpica no Lote XV
Espaço vai abrigar uma grande área de lazer com campo de futebol, parquinho para crianças e academia
Prefeitura de Belford Roxo prorroga REFIS até o dia 26 de junho com descontos e parcelamento
A novidade deste ano é que a guia para pagamento à vista ou parcelado pode ser gerada online pelo próprio contribuinte
Obras das novas bases da PM no Gogó da Ema estão em ritmo acelerado; Campo de futebol e Ciep também serão reformados
Intervenções levarão mais segurança para os moradores da região do Bom Pastor
Obras da futura praça nas Três Pontes está em ritmo acelerado e ganhará grande área de lazer para os moradores do Jardim Redentor
Equipes da Prefeitura de Belford Roxo têm intensificado os trabalhos para em breve entregar o novo espaço
Prefeito Canella anuncia força-tarefa para agilizar conclusão das obras da futura ponte que ligará a Rua Impala ao Jardim Brasil
Obra é fruto de parceria entre Prefeitura de Belford Roxo e governo do estado do Rio de Janeiro
Bateria Cadência da Baixada realizou primeiro ensaio de rua
Treino serviu para ajustes finais para o ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
