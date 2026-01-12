Espaço vai abrigar uma grande área de lazer com campo de futebol, parquinho para crianças e academia - Divulgação

Publicado 12/01/2026 10:00

A Prefeitura de Belford Roxo vai contruir uma Vila Olímpica no bairro Lote XV, limite com o município de Duque de Caxias. O espaço vai abrigar uma grande área de lazer com campo de futebol, parquinho para crianças e academia.

“Estamos aqui para dar uma notícia maravilhosa para a população na divisa de Belford Roxo com Duque de Caxias. Nós iremos aterrar essa parte e fazer uma Vila Olímpica. Eu quero construir uma grande área de lazer aqui nessa parte da cidade para os moradores”, disse o prefeito Marcio Canella.

Na última semana, profissionais da Prefeitura de Belford Roxo com maquinários e caminhões já iniciaram as obras na futura Vila Olímpica do Lote XV. “Eu falei com o povo, esse ano será de prosperidade aqui em Belford Roxo e de muitas entregas para população”, completou Canella.