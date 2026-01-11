Prefeito Canella anuncia força-tarefa para agilizar conclusão das obras da futura ponte que ligará a Rua Impala ao Jardim Brasil - Divulgação

Prefeito Canella anuncia força-tarefa para agilizar conclusão das obras da futura ponte que ligará a Rua Impala ao Jardim BrasilDivulgação

Publicado 11/01/2026 08:00

Belford Roxo – A Prefeitura vai montar neste mês uma grande força-tarefa para agilizar a conclusão das obras da futura ponte que ligará a Rua Impala ao Jardim Brasil, no bairro Lote XV, sobre o Canal do Outeiro.

O prefeito Márcio Canella esteve na ponte fiscalizando as obras e destacou os benefícios para a população da cidade.

“Eu quero falar para população que determinei uma grande força-tarefa para nós finalizarmos essa obra e devolver essa obra para o povo e melhorar a mobilidade nessa região. A população de Belford Roxo pode ter certeza, que esse ano se inicia será um ano de prosperidade e de muitas conquistas para a nossa cidade”, destacou.

A obra é realizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo e irá melhorar a acessibilidade dos moradores na região limite entre os municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias e facilitará o acesso ao Arco Metropolitano.

Cinco enormes vigas foram colocadas na futura ponte, cada uma com 28,90m de comprimento, pesando 30 toneladas. Na sequência, estão sendo feitas as pré-lajes, guarda-corpos e lajes, até a parte final da colocação do asfalto e liberação total do acesso.