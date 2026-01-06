O serviço de ortodontia está funcionando na Policlínica Tamoios e poderá se expandir - Divulgação

Belford Roxo - Uma novidade na Saúde de Belford Roxo que irá fazer o paciente rir à toa. É que já está funcionando na Policlínica Tamoios, em Heliópolis, o serviço de Ortodontia, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A meta é atender aproximadamente 3.200 pacientes por mês e expandir o serviço para outras unidades.

A ortodontia tem como objetivo, a prevenção de problemas dentários, que vão além da estética, contribuindo para que as funções da mastigação, fala e respiração sejam corrigidas. O tempo de duração estimado para o tratamento ortodôntico pode variar de acordo com a situação de cada paciente.



O secretário de Saúde de Belford Roxo, Eduardo Feital, elaborou um estudo sobre as demandas da ortodontia para que o cidadão tivesse acesso ao tratamento.

"A iniciativa é inédita no município e a implantação do aparelho é gratuita, além da manutenção, que deve ser feita uma vez por mês com o acompanhamento de um dentista sem nenhum custo. Aumentando a procura em outras regiões, implantaremos o serviço na unidade de saúde do bairro”, destacou Feital.

Para ter acesso ao serviço de ortodontia, o paciente deverá comparecer a uma Unidade Básica de Saúde. Depois que o dentista fizer a avaliação mostrando a necessidade da implantação do aparelho, a documentação do paciente é encaminhada para o Serviço de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Após a liberação da Regulação, o tratamento começa na Policlínica Tamoios.

