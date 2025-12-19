O cardápio foi elaborado especialmente para a data e contará com entrada, prato principal, acompanhamentos e sobremesas - Divulgação

Publicado 19/12/2025 10:53

Belford Roxo - O espírito natalino vai marcar presença no Restaurante do Povo de Belford Roxo. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o equipamento de segurança alimentar oferecerá uma ceia especial para a população. A iniciativa garante uma refeição completa, nutritiva e acessível, reforçando as ações de combate à fome no município.

A ceia será servida das 17h30 às 19h, pelo valor simbólico de R$ 1,00. O cardápio foi elaborado especialmente para a data e contará com entrada, prato principal, acompanhamentos e sobremesas típicas do Natal. Entre as opções de entrada estão alface, maionese de batata e cenoura ralada. Como prato principal, será servido Chester à Califórnia, além da opção de carne assada ao vinho, acompanhados de farofa rica, arroz à grega, arroz e feijão. A sobremesa inclui doce de banana com chantilly, ameixa, rabanada e panetone.



“O Restaurante do Povo é um espaço de acolhimento e dignidade. Garantir uma ceia de Natal por um valor simbólico é uma forma de assegurar que as famílias de Belford Roxo possam celebrar essa data tão especial com respeito, comida de qualidade e cuidado do poder público”, destacou o prefeito Márcio Canella.

O secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos, ressaltou, por sua vez, o papel da política de segurança alimentar no fortalecimento da cidadania.

“A ceia natalina no Restaurante do Povo vai além da alimentação. Ela representa cuidado, presença do poder público e respeito às pessoas que mais precisam. Nosso trabalho é garantir que ninguém fique para trás, especialmente em datas tão simbólicas como o Natal”, afirmou.



Segurança alimentar

O Restaurante do Povo de Belford Roxo, localizado na Avenida FloriPes Rocha, 42, Centro, é administrado de forma conjunta pela Prefeitura de Belford Roxo e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, e integra a política de segurança alimentar e nutricional, oferecendo diariamente refeições balanceadas a preço acessível.

Além da ceia de Natal, a Prefeitura informou que também haverá ceia de Ano-Novo, cujos detalhes e cardápio ainda serão definidos e divulgados em breve.