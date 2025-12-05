Prefeito caminhou pelas ruas da região para ver melhorias e ouvir demandas de moradores - Divulgação

Prefeito caminhou pelas ruas da região para ver melhorias e ouvir demandas de moradoresDivulgação

Publicado 05/12/2025 10:11

Belford Roxo - O prefeito Márcio Canella deu início, nesta semana, as obras de drenagem, pavimentação e concretagem na Rua Ieda e vias na região das Pedrinhas, no bairro Bom Pastor. Profissionais de diversas secretarias realizaram um choque de ordem na região que incluiu serviços de limpeza, pinturas, podas de árvores e urbanização.

O prefeito Márcio Canella percorreu as principais ruas da região, interagindo, cumprimentando e ouvindo as demandas dos moradores e das crianças das Pedrinhas. Ele destacou o investimento em educação no município e prometeu seguir com o projeto adiante.

“Trouxemos as máquinas e caminhões para dar início às obras em toda essa região maravilhosa das Pedrinhas para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida das pessoas. Já assumi o compromisso com os moradores que vou construir uma Creche Pequenos Heróis (tempo integral) para as crianças, como também irei construir uma escola aqui nas Pedrinhas para as nossas crianças estudarem, se alimentarem e terem um futuro melhor. É o que sempre digo, o futuro está na Educação. Eu como prefeito, estou muito preocupado em melhorar a Educação da nossa cidade”, disse.

Choque de ordem

Nesta quinta-feira (04/12), equipes de diversas secretarias, como, Serviços Públicos, Conservação, Meio Ambiente, Transportes, entre outras, estiveram nas Pedrinhas e Vila Pauline realizando um choque de ordem com diversos serviços de urbanização, que incluíram limpeza, capina, remoção de lixos e entulhos, poda de árvores, pintura de postes, meios-fios, remoção de pichações com mensagens e referências a criminosos, entre outras ações.