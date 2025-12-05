Prefeito caminhou pelas ruas da região para ver melhorias e ouvir demandas de moradoresDivulgação
Prefeito Márcio Canella inicia obras de pavimentação nas Pedrinhas que recebe choque de ordem de urbanização
Município vem investindo cada vez mais em educação
Prefeito Márcio Canella inaugura escola e praça no bairro Shangrilá
Nova unidade escolar tem capacidade para 250 alunos em tempo integral
Força-tarefa de reforma e revitalização das praças prossegue em Santa Maria, Pilar e Heliópolis
Os serviços incluem pintura, limpeza, troca das grades de proteção, pisos, entre outras ações
Belford Roxo promove evento sobre Consciência Negra
A cerimônia e as atrações ficaram por conta do Departamento Municipal de Igualdade Racial e Ética
Secretaria Municipal de Saúde promove o ‘Dia D da Equidade em Saúde do Homem’ na USF Parque Esperança
O evento destinado aos pacientes da unidade contou com uma programação diversificada
Educação Especial de Belford Roxo recebe vans para transporte de alunos com deficiência
Veículos estão adaptados com elevadores para facilitar o embarque e desembarque dos alunos
