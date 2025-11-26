Evento foi realizado na última semana - Divulgação

Publicado 26/11/2025 09:44 | Atualizado 28/11/2025 10:48

Belford Roxo - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação do Grupo Técnico de Equidade de Saúde, promoveu nesta semana, o “Dia D da Equidade em Saúde do Homem”, na Unidade de Saúde da Família (USF) do Parque Esperança.

O evento destinado aos pacientes (homens e mulheres) da unidade contou com uma programação diversificada com palestras, ações de saúde, como, aferição de pressão e glicose, distribuição de material informativo, exposições, ginástica laboral, entre outras atividades.

“A equidade na saúde da população negra é uma questão de justiça, dignidade e respeito à vida. Historicamente as pessoas negras enfrentam desigualdades profundas no acesso ao serviço de saúde. Falar de equidade em saúde é reconhecer e tratar todos de forma igual, é necessário oferecer mais a quem precisa. Significa garantir acolhimento, sem discriminação”, disse a coordenadora técnica de Equidade, Dayane Brito.

O "Dia D” teve como objetivo promover a saúde masculina dentro das ações de conscientização do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, com foco na prevenção do câncer de próstata e a Semana da Consciência Negra.

"Quero parabenizar a equipe da USF por essa campanha tão importante do Novembro Azul sobre a prevenção do câncer de próstata. Nós sabemos que os homens têm mais dificuldade em buscar ajuda, tendem a procurar menos os serviços de saúde. Por isso, é muito importante que o homem busque a unidade de saúde mais perto de sua residência e faça o exame do PSA. Quanto antes for detectado, ajuda muito a chance de cura”, afirmou Luciene Ferreira, Superintendente de Atenção Básica.



Palestras para pacientes

Diversos profissionais de saúde da USF realizaram palestras para os pacientes, como, enfermeiros, médicos, agentes de saúde, reforçando a importância da atenção à saúde do homem e de doenças mais comuns a raça negra, como, hipertensão, diabetes, renal e a reafirmação da atenção ao câncer de próstata com idas regulares ao médico e exames fundamentais, como o PSA, um exame laboratorial simples e rápido de fazer.

“Muito importante ações como estas de conscientização. A USF do Parque Esperança tem um excelente atendimento, sempre que preciso venho e sou super bem atendida pelos ótimos profissionais”, disse a babá Luiza Raquel, de 42, que levou a filha Júlia Oliveira, de 16, para aferição de pressão e glicose.

Na área externa da unidade, uma exposição com o tema “Vidas Negras Importam”, com fotos e frases de moradores do bairro Parque Esperança, além de bonecos, bolas e esculturas, destacava a Semana da Consciência Negra.